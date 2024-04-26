Керманич "левів" запевнив, що чутки про запрошення 36-річного голкіпера Дениса Бойка з Полісся абсолютно безпідставні.

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"Я нічого про то не знаю, вперше чую. Але я вже звик до цих різних вкидів. Хтось десь щось почув або комусь щось хочеться чи здається, і одразу це пишуть в пресі. Ні, ніяких перемовин ми не ведемо", – заявив Маркевич у коментарі прес-службі Карпат.

Нагадаємо, "леви" мчать до повернення в УПЛ, маючи 11 очок запасу за 5 турів до фінішу Першої ліги. Бойко минулого літа перейшов вільним агентом з Динамо у Полісся, але останнім часом програє конкуренцію Олегу Кудрику.

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