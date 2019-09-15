Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо поступилось Десні у 7 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Десна.

Київське Динамо у матчі 7 туру УПЛ приймало чернігівську Десну. Вже зі стартових хвилин підопічні Олександра Рябоконя почали активно створювати моменти біля воріт киян, тоді як підопічні Олексія Михайличенка займались перекидуванням м'яча з флангу на фланг і постійними навісами. У підсумку, під кінець тайму Владислав Калітвінцев заштовхав м'яч у ворота Дениса Бойка. Перед перервою арбітр скасував гол Карлоса Де Пени, який, швидше за все, був чистим.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

По перерві кияни швидко відігрались зусиллями Артема Бєсєдіна, який вдало пробив головою. Але невдовзі Олександр Філіппов шедевральним ударом п'ятою приніс своїй команді сенсаційну перемогу.