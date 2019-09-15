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ДИНАМО - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЗОРЯ

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

20:01 858 Читать на русском
Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Десна – відео голів та огляд матчу / ФК Динамо

Динамо поступилось Десні у 7 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Десна.

49’ Артем Бєсєдін
 
Владислав Калітвінцев 40’
Олександр Філіппов 56’
40’ Владислав Калітвінцев
49’ Артем Бєсєдін
56’ Олександр Філіппов

Київське Динамо у матчі 7 туру УПЛ приймало чернігівську Десну. Вже зі стартових хвилин підопічні Олександра Рябоконя почали активно створювати моменти біля воріт киян, тоді як підопічні Олексія Михайличенка займались перекидуванням м'яча з флангу на фланг і постійними навісами. У підсумку, під кінець тайму Владислав Калітвінцев заштовхав м'яч у ворота Дениса Бойка. Перед перервою арбітр скасував гол Карлоса Де Пени, який, швидше за все, був чистим.

Десна перемогла Динамо у виїзному матчі УПЛ та повернулася на друге місце

По перерві кияни швидко відігрались зусиллями Артема Бєсєдіна, який вдало пробив головою. Але невдовзі Олександр Філіппов шедевральним ударом п'ятою приніс своїй команді сенсаційну перемогу.

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Динамо - Десна Динамо Динамо Десна Десна Відеоновини УПЛ
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