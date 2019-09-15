Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте Гомеса

Перший матч недільної програми 7-го туру УПЛ між Маріуполем та Олімпіком завершився результативною нічиєю (1:1).

Перший тайм матчу не вражав яскравими моментами. На трибунах було тихо, а на полі – повільно й спокійно, без особливої гостроти. На старті зустрічі гостріше виглядав Олімпік: гості провели кілька цікавих за розвитком атак з неточними ударами, а на 8-й хвилині цілком справедливо вимагали пенальті – Биков рукою заблокував постріл Тейшейри впритул. Арбітр Олександр Дердо проігнорував цей епізод.

Нічого цікавішого за три-чотири неточних удари з дистанції до 30-х хвилин вболівальники не побачили, але ініціатива поступово переходила від Олімпіка до Маріуполя. На 34-й хвилині азовці вперше серйозно потривожили ворота суперника – це Топалов отримав пас на хід у штрафний, прикрив м'яч корпусом і пробив з лівого краю над поперечиною. Втім, вже на 37-й все могло завершитись пенальті у ворота господарів, однак Дердо проігнорував падіння Матара після поштовху Чоботенка.

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Зрештою, сприятливий арбітраж та дещо вища активність допомогли Маріуполю забити гол у роздягальню. Вийшло красиво: на 43-й хвилині Кирюханцев прорвався по флангу, обігрався у стіночку з Чурком і з правого краю карного майданчика запустив м'яч у дальню дев'ятку – 1:0. На цьому перший тайм і завершився.

По перерві команди забігали значно швидше, що вилилось у низку гострих моментів. Зокрема, на 52-й хвилині Мишньов зачепився за красивий черпачок у штрафний і в дотик пробив над поперечиною, хоча арбітр помітив у Дмитра офсайд. Олімпік відповів дальнім пострілом Завійського та замиканням кросу у виконанні Матара, однак обидва рази м'яч розминувся з воротами. Азовці натяків не зрозуміли, що на 58-й хвилині вилилось у гол донеччан: Матар скинув подачу з кутового під удар на Імері, а той потужним ударом з-за меж штрафного пробив по воротах – м'яч рикошетом від захисника влетів у сітку. 1:1!

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Тут же Олімпік міг подвоїти перевагу. На 62-й хвилині Олександр Дердо помітив фол Бикова проти Матара у штрафному й призначив пенальті – хоча зрозуміти, що ж там порушив Олексій, відеоповтори так і не дали зрозуміти. Втім, вийти вперед гостям не судилося, адже Худжамов у блискучому стрибку витягнув потужний удар Політила з "точки". Після цього сталася серія замін, а далі гра розкрилася: так, на 67-й хвилині Вакула увійшов на правий край карного майданчика й пробив з гострого кута, а на 70-й Євгеній Пасіч прийняв відскок і вистрілив по воротах впритул – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери.

На 70-х хвилинах матч дещо збавив у темпі, тому й моментів практично не виникало. Єдину можливість відзначитись у цей період втратив Олімпік: на 78-й хвилині Політило красивим ударом зі штрафного закрутив м'яч у дев'ятку, а Худжамов, витягнувши його у красивому стрибку, одразу ж заблокував добивання з кількох метрів. Маріуполь зумів відповісти лише непоганим рейдом Вакули з подачею, яку ніхто не встиг замкнути.

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В першій половині ендшпілю дещо гострішим виглядав Олімпік, який більше працював з м'ячем і контролював темп зустрічі. На 85-й хвилині це могло вилитись у взяття воріт Маріуполя: Ксьонз змістився з флангу в центр, обігрався з партнером та вийшов віч-на-віч з Худжамовим, але не зміг його переграти в ближньому бою. Після цього ініціативу перехопили азовці, однак одних лише рейдів Вакули для голу було замало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, Маріуполь набрав вісім очок і піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці, в той час як Олімпік з двома заліковими балами в активі залишився на останній сходинці.

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