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Селезньов асистом допоміг Бурсаспору обіграти Османліспор, Різеспор з Морозюком зіграв внічию з Гезтепе

19:39 26 Читать на русском
Селезньов асистом допоміг Бурсаспору обіграти Османліспор, Різеспор з Морозюком зіграв внічию з Гезтепе
Євген Селезньов / ФК Бурсаспор

Форвард Бурсаспора Євген Селезньов відзначився результативною дією у матчі турецької Першої ліги, а його команда перемогла Османліспор (3:1).

Туреччина. Перша ліга, 4 тур

Бурсаспор – Османліспор – 3:1

Голи: Шеху, 27, Канатсизкуш, 45+1, Кескін, 90+3 – Четінкая, 83

Суперліга, 4 тур

Різеспор – Гезтепе – 0:0

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Євген Селезньов з'явився на останні хвилини матчу турецької Першої ліги між Бурсаспором та Османліспором. Але цього часу вистачило українцю, щоб відзначитись результативною дією. Форвард прострілив на Кескіна, і той з льоту вразив ворота гостей. Таким чином, Бурсаспор набрав 9 очок і продовжує ділити лідерство із Умранієспором.

У 4 турі Суперліги Різеспор із Миколою Морозюком у старті зіграв у суху нічию з Гезтепе. Наразі у команди українця 8 очок і 2 позиція в таблиці.

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