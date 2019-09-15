Селезньов асистом допоміг Бурсаспору обіграти Османліспор, Різеспор з Морозюком зіграв внічию з Гезтепе

Форвард Бурсаспора Євген Селезньов відзначився результативною дією у матчі турецької Першої ліги, а його команда перемогла Османліспор (3:1).

Туреччина. Перша ліга, 4 тур

Бурсаспор – Османліспор – 3:1

Голи: Шеху, 27, Канатсизкуш, 45+1, Кескін, 90+3 – Четінкая, 83

Суперліга, 4 тур

Різеспор – Гезтепе – 0:0

Святченко голом допоміг Мітьюлланду розгромити Люнгбю, Есб'єрг з Яковенком без шансів програв Раннерсу

Євген Селезньов з'явився на останні хвилини матчу турецької Першої ліги між Бурсаспором та Османліспором. Але цього часу вистачило українцю, щоб відзначитись результативною дією. Форвард прострілив на Кескіна, і той з льоту вразив ворота гостей. Таким чином, Бурсаспор набрав 9 очок і продовжує ділити лідерство із Умранієспором.

У 4 турі Суперліги Різеспор із Миколою Морозюком у старті зіграв у суху нічию з Гезтепе. Наразі у команди українця 8 очок і 2 позиція в таблиці.