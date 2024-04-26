Лондонський клуб не виключає варіант з орендою 23-річного українця, стверджує Fichajes.net.

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Маурісіо Почеттіно вірить в Мудрика, але той за півтора року на Стемфорд Брідж поки не зміг досягти стабільно високого рівня гри. Зміна обстановки могла б піти на користь вінгеру.

До слова, вже 27 квітня Челсі зіграє на полі непростої Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: шанси майже рівні. Успіх Вілли оцінюють коефіцієнтом 2,22, а на Мудрика і компанію 3,04. Нічия – 3,99. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,44, а на відповідний тотал менше – за 2,88.

Продаж можливий лише за умови наближення ціни до тої, яку Челсі платив Шахтарю, але до цього дуже далеко. Трансфер Мудрика обійшовся "синім" у 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Зараз Transfermarkt оцінює українця удвічі дешевше – 35 млн євро.

Джерело називає Ювентус і Арсенал головними кандидатами на оренду Мудрика. Обидва клуби мають історичний досвід співпраці з українцями. За Арсенал зараз виступає Олександр Зінченко, а в 1999-2003 роках грав Олег Лужний. Кольори Ювентуса у 1988-1990 роках захищав один з перших українських легіонерів – Олександр Заваров.

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