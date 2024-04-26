Мудрик може піти з Челсі в оренду – ЗМІ шокував двома топ-претендентами з українським слідом
Челсі продовжує шукати шляхи найкращого розвитку Михайла Мудрика.
Лондонський клуб не виключає варіант з орендою 23-річного українця, стверджує Fichajes.net.
У Челсі розкрили причини невдач Мудрика і Ко – вони стосуються ментального стану
Маурісіо Почеттіно вірить в Мудрика, але той за півтора року на Стемфорд Брідж поки не зміг досягти стабільно високого рівня гри. Зміна обстановки могла б піти на користь вінгеру.
Продаж можливий лише за умови наближення ціни до тої, яку Челсі платив Шахтарю, але до цього дуже далеко. Трансфер Мудрика обійшовся "синім" у 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Зараз Transfermarkt оцінює українця удвічі дешевше – 35 млн євро.
Джерело називає Ювентус і Арсенал головними кандидатами на оренду Мудрика. Обидва клуби мають історичний досвід співпраці з українцями. За Арсенал зараз виступає Олександр Зінченко, а в 1999-2003 роках грав Олег Лужний. Кольори Ювентуса у 1988-1990 роках захищав один з перших українських легіонерів – Олександр Заваров.
Мудрик вразив англійські ЗМІ лише в одному, знайшовся рятівник українця – Зінченко закотив шоу та створив магію