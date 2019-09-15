Фрайбург на виїзді розгромив Хоффенхайм і піднявся на третю сходинку: 4-й тур Бундесліги, матчі неділі

У четвертому турі Бундесліги у неділю відбулось два матчі. Рахунки та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 2019/20, 4-й тур

Хоффенхайм – Фрайбург – 0:3

Голи: Гюнтер, 11, Хаберер, 38, Петерсен, 59

Падеборн – Шальке – матч розпочнеться о 19:30

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У першому матчі неділі Фрайбург завітав у гості до Хоффенхайма. Гості вже на одинадцятій хвилині відкрили рахунок: Крістіан Гюнтер після передачі Домініка Хайнца бездоганно пробив у правий нижній кут воріт. "Синьо-білі" одразу могли відігратись, але Ісхак Бельфоділ не зміг переграти голкіпера Фрайбурга. Згодом обидві команди створили кілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх знову вдалось гостям: на 38-й хвилині Майк Франц прокинув м'яч під удар Яніку Хабереру і той чудовим пострілом з межі штрафного майданчика поцілив у правий нижній кут воріт.

Початок другого тайму знову засмутив господарів: Нільс Петерсен потужним ударом влучив під поперечину. Цікаво, що у другій половині зустрічі Хоффенхайм більш ніж у двічі переважав суперника у володінні м’ячем, однак так і не зумів втілити цю перевагу у забиті голи.

Перемога принесла Фрайбургу дев’ять очок і третю сходинку у турнірній таблиці, Хоффенхайм з чотирма балами опустився на тринадцяте місце.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ