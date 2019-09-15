Фантастичний камбек Болоньї після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії, у відеоогляді матчу з Брешією – 4:3

Болонья здобула важку перемого над Брешією в матчі 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Брешія та Болонья влаштували цілу виставу у недільному матчі. Дубль Альфредо Доннарумми та влучний удар Чістана у першому таймі, здавалось, завчасно визначили переможця цієї пари – 3:1 на користь Брешії.

СПАЛ переміг Лаціо, Болонья здійснила вражаючий камбек проти Брешії: 3-й тур Серії А, матчі неділі

Однак у другому таймі спочатку вилучення Дессени похитнуло впевненість господарів, а потім Паласіо, Денсвіл та Орсоліні влучними ударами схилили шальки терезів на свій бік – 3:4.

Як зізнався після матчу Родріго Паласіо, надихнула гравців Болоньї на вражаючий камбек промова Сініші Міхайловіча. Наставник "россоблу" бореться з лейкемією і саме проходить другий курс хіміотерапії, але все ж зумів поговорити з командою за допомогою засобів зв'язку.