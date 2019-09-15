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Фантастичний камбек Болоньї після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії, у відеоогляді матчу з Брешією – 4:3

20:35 207 Читать на русском
Фантастичний камбек Болоньї після промови Міхайловіча, який лікується від лейкемії, у відеоогляді матчу з Брешією – 4:3
Родріго Пласіо / фото із соцмереж

Болонья здобула важку перемого над Брешією в матчі 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
42’ Андреа Чістана
49’ Даніеле Дессена
 
Маттіа Бані 36’
Родріго Паласіо 56’
Андреа Полі 60’
Рікардо Орсоліні 80’
10’ Альфредо Доннарумма
19’ Альфредо Доннарумма
36’ Маттіа Бані
42’ Андреа Чістана
49’ Даніеле Дессена
56’ Родріго Паласіо
60’ Андреа Полі
80’ Рікардо Орсоліні

Брешія та Болонья влаштували цілу виставу у недільному матчі. Дубль Альфредо Доннарумми та влучний удар Чістана у першому таймі, здавалось, завчасно визначили переможця цієї пари – 3:1 на користь Брешії.

СПАЛ переміг Лаціо, Болонья здійснила вражаючий камбек проти Брешії: 3-й тур Серії А, матчі неділі

Однак у другому таймі спочатку вилучення Дессени похитнуло впевненість господарів, а потім Паласіо, Денсвіл та Орсоліні влучними ударами схилили шальки терезів на свій бік – 3:4.

Як зізнався після матчу Родріго Паласіо, надихнула гравців Болоньї на вражаючий камбек промова Сініші Міхайловіча. Наставник "россоблу" бореться з лейкемією і саме проходить другий курс хіміотерапії, але все ж зумів поговорити з командою за допомогою засобів зв'язку.

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Теги
Італія Відеоновини Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Брешія - Болонья Родріго Паласіо Родріго Паласіо Болонья Болонья Брешія Брешія
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