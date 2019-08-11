Карпати у меншості розписали бойову нічию з Маріуполем

В рамках третього туру УПЛ Маріуполь на виїзді зіграв унічию з Карпатами (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Третій тур УПЛ в неділю завершував поєдинок між Карпатами та Маріуполем. Львів’яни підійшли до цього матчу без перемог і забитих м’ячів. Маріупольці мали у своєму активі одну перемогу, однак попереду у них був матч-відповідь у Лізі Європи. Тож ця гра була хорошою можливістю для Карпат здобути перші очки.

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Початок матчу ознаменувався позиційною боротьбою за центр поля. Лише на п’ятій хвилині виник перший небезпечний момент у грі: Віктор Корнієнко пробивав по воротах суперника і Роман Підківка кулаками вибив м’яч якнайдалі. На дев’ятій хвилині Фране Войковіч прострілював у штрафний майданчик суперника, однак ніхто з його одноклубників не встиг замкнути цю передачу. У першій третині зустрічі Карпати намагались атакувати, непогано працював правий фланг команди, однак захисники Маріуполя діяли бездоганно. В середині тайму Владислав Вакула накрутив оборону суперника і прокинув у штрафний майданчик – захисник Карпат махнув ногою повз м’яч і круглий влучивши у ногу Віктора Корнієнка пролетів повз стійку воріт. На 25-й хвилині Маріуполь вийшов вперед: Віктор Корнієнко передачею знайшов Дмитра Топалова і той пробив повз Підківку, який завагався і вчасно не вийшов з воріт. Та вже через п’ять хвилин свою чудову передачу виконав Олексій Гуцуляк і забутий всіма на краю штрафного майданчика Войковіч з льоту забив свій перший м’яч за Карпати у ближній кут воріт. Після голу Карпати застосували активний пресинг і намагались розвинути свою перевагу. За п’ять хвилин до закінчення першого тайму після подачі з кутового головою цілив у ворота Сергій Яворський і Підківка у стрибку перевів м’яч на кутовий.

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На початку другого тайму дуже небезпечно пробивав В’ячеслав Чурко – м’яч після його удару пролетів поруч зі стійкою і зніс рекламний щит. На 56-й хвилині Маріуполь втратив чудовий шанс вийти вперед: після навісу зі штрафного Джойскім Дава, перебуваючи перед воротарем, не влучив по м’ячу. На 64-й хвилині на полі дебютував новачок Карпат – ізраїльський нападник Гішам Лейоус. А за три хвилини другу жовту картку побачив перед собою Дмитро Кльоц – арбітр вилучив гравця господарів за жорсткий фол проти Валерія Федорчука. Як наслідок, Карпати відтягнулись на свою частину поля і зрідка пробували контратакувати. Маріуполю ж бракувало хорошого завершального удару, адже оборона господарів діяла доволі надійно. За дві хвилини до закінчення матчу після подачі з кутового Підківка помилився на виході і лише нерозторопність гостей врятувала Карпати від неминучого гола. А на третій доданій хвилині міг відзначитись і Федорчук – м’яч після його удару головою пролетів впритул зі стійкою.

Після цього матчу Карпати набрали одне очко і посідають останню сходинку, Маріуполь з чотирма пунктами піднявся на сьоме місце.

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