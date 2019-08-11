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Лунін не отримав місця в заявці Реала на спаринг проти Роми – українця замінив маловідомий юніор

11:53 517 Читать на русском
Лунін не отримав місця в заявці Реала на спаринг проти Роми – українця замінив маловідомий юніор
Андрій Лунін / Твіттер Реала

Голкіпер збірної України не допоможе мадридцям у товариському матчі проти Роми.

Реал у офіційному Твіттері опублікував список гравців, які візьмуть участь у контрольному поєдинку з "вовками".

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Серед обраних виконавців не знайшлося місця Андрію Луніну. Компанію Тібо Куртуа і Кейлору Навасу склав 18-річний Тоні Фуідіас, який до цього виступав виключно за молодіжну команду "вершкових". Не потрапив до заявки і Хамес Родрігес, а от Гарет Бейл все ж отримав місце у складі команди Зінедіна Зідана.

Товариський матч між Реалом та Ромою відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.

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Теги
Іспанія Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Товариські матчі Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном
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