Лунін не отримав місця в заявці Реала на спаринг проти Роми – українця замінив маловідомий юніор

Голкіпер збірної України не допоможе мадридцям у товариському матчі проти Роми.

Реал у офіційному Твіттері опублікував список гравців, які візьмуть участь у контрольному поєдинку з "вовками".

Лунін зацікавив Мілан

Серед обраних виконавців не знайшлося місця Андрію Луніну. Компанію Тібо Куртуа і Кейлору Навасу склав 18-річний Тоні Фуідіас, який до цього виступав виключно за молодіжну команду "вершкових". Не потрапив до заявки і Хамес Родрігес, а от Гарет Бейл все ж отримав місце у складі команди Зінедіна Зідана.

Товариський матч між Реалом та Ромою відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.

Чемпіон в біді, або 45 хвилин як вирок: мадридські ЗМІ б'ють на сполох через Луніна