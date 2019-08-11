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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра

22:17 638 Читать на русском
"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра
Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від феєричної перемоги над Челсі (4:0) в рамках першого туру АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

"Ми чудово провели другий тайм: добре оборонялися, контратакували і вдало розпоряджалися м'ячем. Пізніше трохи підсіли, але нам пощастило піти на перерву з рахунком 1:0 на нашу користь.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Можливості команди залежать від фізичної підготовки. Хлопці старанно працюють, і це – тільки початок. У другому таймі ми повірили в себе і діяли більш спокійно і впевнено.

Магуайр? Він зробив саме те, через ми його купили – грав в обох штрафних майданчиках, був спокійним в роботі з м'ячем", – цитує Сульшера Sky Sports.

Наступний поєдинок МЮ проведе проти Вулверхептона 19 серпня, початок о 22:00.

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