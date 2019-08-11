"Це тільки початок", – Сульшер емоційно прокоментував перемогу над Челсі та оцінив дебют Магуайра

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився враженнями від феєричної перемоги над Челсі (4:0) в рамках першого туру АПЛ.

"Ми чудово провели другий тайм: добре оборонялися, контратакували і вдало розпоряджалися м'ячем. Пізніше трохи підсіли, але нам пощастило піти на перерву з рахунком 1:0 на нашу користь.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Можливості команди залежать від фізичної підготовки. Хлопці старанно працюють, і це – тільки початок. У другому таймі ми повірили в себе і діяли більш спокійно і впевнено.

Магуайр? Він зробив саме те, через ми його купили – грав в обох штрафних майданчиках, був спокійним в роботі з м'ячем", – цитує Сульшера Sky Sports.

Наступний поєдинок МЮ проведе проти Вулверхептона 19 серпня, початок о 22:00.

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