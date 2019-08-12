Шапаренко не перейде в Зорю, – представник Динамо

Співробітник київського Динамо Андрій Шахов спростував чутки щодо можливого переходу Миколи Шапаренка до луганської Зорі.

"Щодо Шапаренка. З Болгарії Зоря прилетіла відразу до Києва, і тут готувалася до матчу з Колосом.

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У луганській команді у Миколи є близькі друзі ще за виступами за U-19. Саме до них в готель і їздив в гості Шапаренко. Ні з яким керівництвом Зорі він не вів переговорів, і своє майбутнє пов'язує з Динамо", – написав Шахов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація, що Шапаренко зустрічався з керівництвом Зорі, аби обговорити можливий перехід до луганців.

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