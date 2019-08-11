Зоря перемогла Колос і вийшла на друге місце УПЛ – Русин відзначився дебютним голом і асистом за луганців

Луганська Зоря на виїзді здолала Колос з рахунком 1:3, завдяки чому обійшла Динамо в турнірній таблиці УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Колос дебютував в УПЛ з двох перемог – після стартових турів команда йшла без втрат. Зоря проходить кваліфікацію в груповий раунд Ліги Європи, але при цьому також непогано розпочала внутрішній чемпіонат. В умовах двох матчів на тиждень Віктор Скрипник вдався до активної ротації – у стартовому складі було 5 змін, в основі вийшов новачок Назарій Русин.

Динамо – Шахтар: перемога імені гравців збірної України, провальні експерименти і шокова терапія перед матчем сезону

На перших хвилинах краще виглядав Колос. Господарі намагалися активно діяти на чужій половині поля, високо пресингували, зробили ставку на швидкий гол. На 13-й хвилині капітан Гавриш міг вивести Колос вперед – прекрасний удар зі штрафного над стінкою прийшовся в каркас воріт Зорі. Луганці не могли заспокоїти гру та взяти м'яч під свій контроль. До середини тайму гості завершили нормальним ударом лише одну атаку, коли Русин відкинув Іванісені.

Попереду в Колоса була помітна хороша організованість та поставлена гра. Футболісти знали, як відбирати м'яч на чужій половині, як далі розвивати наступ, однак бракувало класу. Трішки б більше виконавської майстерності, тонкості – і ковалівці точно відкрили б рахунок, скориставшись однією з багатьох обрізок Зорі.

Втім, цього не трапилося, а з 20-ї хвилини Луганськ почав гостро відповідати. Якщо з дальнім ударом Каменюки впорався голкіпер, то розкішному виконанню штрафного від Лєднєва ніхто не зумів зарадити. На 27-й хвилині Богдан зразково пробив у нижній кут і вивів Зорю вперед – краса.

Колос побіг відігруватися і зробив це також ефектно. Суперкомбінація з правого флангу за участю Морозка та Мігунова стала результативною – у центрі штрафного майданчика Нехтій віддав ідеальний асист на Костишина-молодшого.

Під завісу першого тайму головним героєм на полі був Богдан Лєднєв. Він пробив з-за меж боксу в стійку після рейду Михайліченка, потім на дриблінгу пройшов кількох суперників і відкинув під удар Кочергіну. У цих випадках Колос відбився, але все ж пропустив вдруге до перерви. Михайліченко з лівого флангу навісив на дальню стійку, там Каменюка головою акуратно перевів на Русина, а Назарій забив дебютний гол за Зорю.

А на старті другого тайму луганці закріпили перевагу внаслідок помилки Яшкова. Воротар Колоса жахливо відпасував на захисника, Русин зіграв на перехопленні, протягнув м'яч і викотив круглого на удар Кабаєву – той не мав права промахнутися. Загалом по перерві Зоря виглядала значно краще, а Колос суттєво здав, тому другий тайм був нуднішим.

Вже луганці зустрічали суперника на чужій половині, пресингували та створювали напівмоменти. Хороший шанс виник у Хомченовського – повз ворота. На іншому кінці поля Кожушко скористався неуважністю оборони опонентів і пробив по воротах – прямо в голкіпера. Однак помітно було, що Зоря вже "свого" не віддасть і доведе гру до логічного завершення.

Так і сталося – гості перемогли 1:3, набрали 7 очок і вийшли на друге місце в турнірній таблиці, обігнавши Динамо. У четвер Зоря зіграє матч-відповідь кваліфікації ЛЄ проти ЦСКА Софія. Колос з 6 балами опустився в середину турнірки.

***

Якщо підсумовувати сьогоднішній матч. Сподобалася організація гри Колоса. Команда розуміє, що і як їй робити, але не завжди може це реалізувати через брак класу. Похвали однозначно заслуговує тренерський штаб Ковалівки: ставка на швидкий гол мала б спрацювати, підопічні Руслана Костишина не повинні були програти хороший перший тайм, спроби вплинути на гру ранніми замінами.

Зоря ж банально довела свій клас, вчасно додавши по ходу матчу. Луганська оборона досі має проблеми як і з безпосередніми захисними обов'язками, так і з першим пасом. При цьому в плюс сьогодні зіграла атакувальна лінія – вразила хороша реалізація. Лєднєв продовжує прогресувати та ставати лідером атак Зорі. Не випадав з гри Русин. Окрім дебютного гола, Назарій настирливістю створив моменти для партнерів і намагався працювати по всьому фронту.

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами