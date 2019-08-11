Коутінью не покине Барселону, – Marca

Барселона не відпустить Філіппе Коутінью цього літа, хоча зовсім нещодавно ситуація виглядала протилежною.

Філіппе Коутінью продовжить захищати кольори Барселони. 27-річний бразилець міг переїхати в Англію, де на нього претендували Тоттенхем та Арсенал, але після закриття трансферного вікна в АПЛ все йде до того, що вінгер залишиться в клубі, зазначає Marca.

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Єдиний варіант, при якому відхід бразильця все ще можливий – це включення його в угоду щодо Неймара, адже Барселона налаштована зробити частиною потенційного трансферу бразильця кількох своїх гравців.

Коутінью входив в цей перелік, але наразі трансфер Неймара в Барселону виглядає малоймовірним, адже ПСЖ не планує вести перемовин з каталонцями і віддає перевагу діалогу з Реалом.

В сезоні 2018/19 Коутінью відіграв 54 матчі в усіх турнірах, забив 11 голів та віддав 5 асистів.

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