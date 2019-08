Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда

Челсі розпочав поєдинок дуже агресивно, одразу захопивши контроль над територією. Вже на 4-й хвилині це завершилось потужним ударом Абрахама з лінії штрафного в дальню стійку, а ще за кільканадцять секунд дали пробити Педро – вище воріт! На 11-ту хвилину "аристократи" тримали м'яч 76% ігрового часу, агресивно пресингуючи Манчестер Юнайтед на чужій половині й атакуючи по всій ширині.

Втім, поки напад "пенсіонерів" давав манкуніанцям прикурити, їхній захист прикурював "дияволам". Ще на 7-й хвилині це могло завершитись абсолютно дурним голом: Зума, перебуваючи біля власних воріт, віддав пас прямо в ноги Марсьялю, який вистрілив з лінії штрафного – точно в руки Кепи. На 17-й же Курт привіз пенальті, збивши Рашфорда у необов'язковій ситуації. Сам же Маркус і виконав "11-метровий", влучивши у дев'ятку – 1:0!

Після цього Челсі немов підмінили. Спочатку МЮ просто вирівняв матч, не даючи лондонцям жодної можливості для створення реального моменту. Як би далеко не просувалися гості, "дияволи" їх неодмінно розвертали назад. Дуже швидко пішли й перспективні атаки: так, на 22-й хвилині Марсьяль увірвався на лівий край штрафного й пробив (удар заблокували), на 30-й Антоні вистрілив з дистанції (вище воріт), а на 34-й голом відзначився Рашфорд – втім, він перебував у гігантському офсайді.

Здавалося, що Юнайтед зараз дотисне команду Лемпарда, однак ті несподівано перехопили ініціативу. Все почалося з дальнього пострілу Барклі на 35-й хвилині, коли м'яч просвистів у лічених сантиметрах від стійки. На 36-й з дистанції у руки голкіперу пробив Педро, а на 39-40-й Челсі втратив два супершанси для взяття воріт.

Спочатку Барклі прийняв передачу, увійшов на лівий край карного майданчика, хитнув Магуайра та пробив у дальній кут – Де Хеа парирував. Потім Емерсон, перебуваючи в повній самотності у кількох метрах від воріт на лівому краю штрафного, спокійно прийняв діагональ та пробив у поперечину! МЮ дещо розгубився, але наприкінці тайму зумів відповісти атакою через лівий фланг з прострілом Шоу у спини захисникам – бути б голу, якби в останній момент Крістенсен не вибив м'яч. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

На початку другого тайму поле "Олд Траффорд" рясно полив дощ, що збільшило кількість порушень правил – в перші 15 хвилин арбітр Ентоні Тейлор показав три жовті картки! Якість моментів при цьому була невисокою: у Манчестера було кілька стандартів без загострення, а Челсі відповів двома дальніми ударами – Педро метрів з 25-ти з рикошетом пробив над воротами, а Емерсон потужним пострілом з лінії штрафного змусив Де Хеа рятувати МЮ.

Загалом, матч збився на позиційну та силову боротьбу. Френк Лампард зрозумів, що потрібно додавати, і випустив у атаку Пулішича – втім, вже за кілька хвилин сталося щось неймовірне.

На 64-й хвилині лондонці проводили атаку, втратили м'яч біля чужого штрафного й отримали швидкісний прорив Рашфорда. Маркус віддав передачу на правий фланг Перрейрі, а той прострілив на лінію вортарського точно під замикання Марсьялю поміж ніг Кепі – 2:0!

Не встигли лондонці посперечатися з арбітром щодо можливого фолу в атаці, як на 67-й прилетів третій гол: Погба феноменальною передачею з глибини вивів Рашфорда віч-на-віч з голкіпером, після чого Маркусу залишалося пробити в кут – 3:0! Нокаут.

