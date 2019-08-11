Рома – Реал: ефектна нічия, експерименти Зідана, динамічний атакувальний квартет Фонсеки

Італійська Рома розписала нічию (2:2) з іспанським Реалом у товариському поєдинку – по пенальті "вовки" перемогли. Звіт про матч і відео голів дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч

Рома – Реал – 2:2 (по пен. – 5:4)

Голи: Перотті, 34, Джеко, 40 – Марсело, 16, Каземіро, 39

Зінедін Зідан вийшов на гру з трьома центрбеками, а Паулу Фонсека виставив улюблену схему 4-2-3-1. Андрій Лунін навіть не потрапив у заявку Реала – його місце на лаві запасних отримав маловідомий юніор.

Команди дуже активно розпочали спаринг. Вже на третій хвилині Коларов і Джеко зліва організували непогану атаку. Реал відразу відповів своїм випадом за участю Бензема. Марсело та Карвахаль, які грали у високих позиціях, допомогли Каріму вийти на удар, однак результативно завершити епізод француз не зумів.

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Передня лінія Роми виглядала цікаво та динамічно. Продовжує хорошу передсезонку Джеко – сьогодні він ганяв по всьому фронту атаки, відтягувався за м'ячем у глибину, класно підігрував партнерам. Едін віддав ювелірний проникний пас на Ундера, а той з вигідної позиції влучив у поперечину. Далі вже турок розірвав фланг Реала і підключив Джеко, а боснієць відкинув на Дзаньйоло – з ударом хавбека впорався Куртуа.

Суперники не збавляли обертів і діяли на зустрічних курсах. Удар Перотті в дотик після помилки Варана, а через хвилину вже Каземіро здалеку вистрелив по протилежних воротах. На 16-й хвилині Реал вийшов вперед, коли Модріч розкішною передачею на Марсело розрізав всю Рому. Бразильський латераль підібрав м'яч під праву і точно пробив під дальню стійку.

Джеко не втомлювався виблискувати: відгукнувся на пас Дзаньйоло, потім пробив після подачі Флоренці, а ще згодом розрядив гармату з-за меж штрафного майданчика. Не можна не відзначити величезне бажання Дзаньйоло, який постійно намагався просувати м'яч на дриблінгу. На 34-й хвилині це принесло результат – він прорвався справа повз суперників і вирізав ідеальний асист на Перотті.

Apareció Zaniolo, aceleró por derecha y asistió a Diego Perotti, que no falló. Bien por el argentino, llegando al gol. pic.twitter.com/UrCmBF0r5s — Maxi Friggieri (@MaxiFriggieri) August 11, 2019

Оборона Реала розчаровувала – багато помилок, неточних передач і вільних зон. Атакувальний квартет римлян Джеко-Ундер-Дзаньйоло-Перотті розривав захист Мадрида. Чергова обрізка – потужний удар Ундера. Під завісу тайму Дженгіз феноменальним пасом з глибини знайшов у штрафному майданчику Джеко, а боснієць забив другий гол у ворота Куртуа.

Cengiz Ünder'in asisti ve Dzeko'nun golü



Tüm Videolar için • @KramponSport pic.twitter.com/oyBSEwRSdJ — Krampon GOL (@golkrampon) August 11, 2019

За хвилину до цього Рома пропустила після кутового "незаконний" гол. Каземіро відгукнувся на подачу Марсело та виграв верхову боротьбу на другому поверсі, однак, як показав повтор, опорник перебував у офсайді. Суддя проігнорував цей факт. На перерву команди пішли за рахунку 2:2.

У перерві Зінедін Зідан перебудувався на 4 захисники та підсилив атаку Йовічем і Вінісіусом. Втім, у центрі уваги на старті другого тайму був Бензема. Карім міг забити після пасу Вінісіуса, потім цілив у "дев'ятку" з-за меж карної зони – врятував воротар. Зі всіма спробами француза Пау Лопес впорався, так і не дозволивши йому забити.

Після години ігрового часу команди видали активний відрізок, протягом якого більше моментів виникло в Роми. Коларову не дали нормально пробити, а Джеко не влучив зі складної позиції в ближній кут. Реал відповів шансами Йовіча – серб обидва рази безхитрісно вдарив по центру воріт. Лопес хоч і не ідеально парирував ці удари, але труднощів не мав.

Команди продовжували грати дуже відкрито. Не надто дисциплінована оборона давала змогу розганяти атаки та створювати моменти. Вболівальники на трибунах точно не сумували. З'явився на полі ненависний Зіданом Гарет Бейл, однак і він свої епізоди змарнував: прорив на контратаці, "удар Роббена", постріл здалеку.

По-справжньому підсилив гру Реала Вінісіус, який і партнерів підключав, і сам завершував випади. У Роми ж заміни навпаки зіграли в мінус – найбільше бажання проявляв все той же Ундер, який єдиний зі всіх атакувальних "вовків" не сів у запас. Команди старалися забити, але до фінального свистка рахунок залишився незмінним – нічия 2:2. У серії пенальті перемогла Рома – удар з "позначки" не реалізував лише Марсело.