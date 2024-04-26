Український захисник Евертона Віталій Миколенко не зумів дограти до кінця мерсисайдське дербі, яке завершилося сенсаційною поразкою Ліверпуля (0:2). За попередніми прогнозами, відновлення від травми щиколотки, яку колишній гравець Динамо отримав наприкінці першого тайму, може тривати від 2 до 6 тижнів.

Цікаво, що для "ірисок" ця перемога стала історичною – востаннє на Гудісон Парк Евертон брав 3 очки з Ліверпулем 14 років тому, коли у воротах "червоних" відзначався нинішній наставник Арсенала Мікель Артета. Ще один українець Ілля Забарний традиційно вийшов у старті Борнмута і провів увесь матч проти Вулверхемптона (1:0). Дивіться огляд і аналіз гри українських легіонерів у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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