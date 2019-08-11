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Реал обмежить спілкування Зідана з пресою – Лунін як одна з причин такого рішення

14:19 1261 Читать на русском
Реал обмежить спілкування Зідана з пресою – Лунін як одна з причин такого рішення
Зінедін Зідан / AS

Наставник Реала Зінедін Зідан до старту сезону менше спілкуватиметься з представниками медіа.

Реал намагається відгородити Зінедіна Зідана від спілкування з представниками ЗМІ. До початку сезону француз не даватиме жодних коментарів – імовірно, і після сьогоднішнього матчу проти Роми Зідан також не поспілкується з пресою.

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Причина доволі оригінальна – тренеру не подобаються постійні запитання журналістів про трансферну політику клубу. Регулярні спекуляції на цю тему дуже дратують 47-річного Зідана, повідомляє AS.

Нагадаємо, Реал є одним з претендентів на Неймара. Також під питанням майбутнє в клубі кількох виконавців – зокрема, Хамеса, Бейла, Маріано та Луніна.

Звісно, дана заборона не поширюватиметься на матчі Ла Ліги та Ліги чемпіонів, адже там участь у прес-конференціях передбачена регламентом.

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