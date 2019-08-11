Зінченко ефектно прийняв м'яч на тренуванні Манчестер Сіті – у клубі похизувались українцем

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко встигає і рекорд в АПЛ встановити, і на тренуванні пофеєрити.
"Містяни" провели відновлювальне тренування після поєдинку з Вест Хемом (5:0).
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Під час заняття Фернандінью високо вибив м'яч в групу гравців Сіті, в якій перебував Зінченко. Українець технічно прийняв м'яч, кілька разів понабивав його та заодно потренував удари головою із Габріелем Жезусом.
Прес-служба чинного чемпіона Англії одразу розмістила епізод з ефектними діями Олександра у twitter.
Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол