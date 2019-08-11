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Зінченко ефектно прийняв м'яч на тренуванні Манчестер Сіті – у клубі похизувались українцем

19:09 352 Читать на русском
Зінченко ефектно прийняв м'яч на тренуванні Манчестер Сіті – у клубі похизувались українцем
Габріел Жезус та Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко встигає і рекорд в АПЛ встановити, і на тренуванні пофеєрити.

"Містяни" провели відновлювальне тренування після поєдинку з Вест Хемом (5:0).

Вест Хем – Манчестер Сіті: Арбітри вперше скасували гол, скориставшись VAR – в епізоді взяв участь Зінченко

Під час заняття Фернандінью високо вибив м'яч в групу гравців Сіті, в якій перебував Зінченко. Українець технічно прийняв м'яч, кілька разів понабивав його та заодно потренував удари головою із Габріелем Жезусом.

Прес-служба чинного чемпіона Англії одразу розмістила епізод з ефектними діями Олександра у twitter.

Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Габріел Жезус Габріел Жезус Українці за кордоном
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