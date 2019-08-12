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"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця

00:26 314 Читать на русском
"Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця
Неймар / Фото ПСЖ

Під час матчу першого туру Ліги 1 ПСЖ – Нім (3:0) вболівальники парижан застосували весь арсенал образ щодо Неймара.

 

ПСЖ розгромив Нім у стартовому турі чемпіонату Франції, але вболівальників хвилювало зовсім інше питання.

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Фанати ПСЖ вивісили банери з фразами, де різноманітними способами ображали форварда парижан Неймара. Можна було помітити весь гнів фанів у плакатах, від найтолерантніших на кшталт "Неймар – вали звідси", до жорстких образ матері бразильця.

Така лють вболівальників пов'язана з його заявами про бажання покинути клуб. На поєдинок проти Німа Неймар не потрапив у заявку команди, як пояснив спортивний директор ПСЖ – це пов'язано з потенційним трансфером форварда.

За інформацією RMC, Барселона пришвидшила хід перемовим з керівництвом ПСЖ щодо переходу 27-річного гравця. В таборі парижан готові погодитись на пропозицію "блаугранас", яка передбачає перехід в ПСЖ хавбека Барси Філіппе Коутінью та значну доплату в обмін на Неймара.

Події під час матчу проти Німа можуть ще більше переконати босів чинного чемпіона Франції, адже важко уявити подальші виступи зіркового форварда за ПСЖ при такій "лояльності" фанатів.

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