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Шапаренко готовий перейти в Зорю – Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека, – ЗМІ

12:43 860 Читать на русском
Шапаренко готовий перейти в Зорю – Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека, – ЗМІ
Микола Шапаренко / Фото ФК Динамо

З'явилися нові деталі щодо імовірного переходу Миколи Шапаренка у луганський клуб.

Хавбек Динамо справді веде перемовини із Зорею, стверджує Sport Arena.

Шапаренко може перейти в Зорю

Шапаренко надає перевагу продовженню кар'єри у складі команди Віктора Скрипника, бо не впевнений у достатній ігровій практиці в основі Динамо. Початок сезону він проводить разом з дублем, оскільки Олександр Хацкевич залишився незадоволеним його фізичним станом після літньої перерви. Втім, керівництво столичного клубу не поспішає відпускати одного зі своїх головних талантів, і остаточне рішення щодо майбутнього 20-річного хавбека ще не ухвалене.

У минулому сезоні Шапаренко провів за Динамо 33 матчі, в яких відзначився 8 голами і 3 асистами.

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