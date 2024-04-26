Півзахисник Валентин Рубчинський повернувся до загальної групи СК Дніпро-1, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 22-річний хавбек разом з усіма готується до матчу з Динамо. Очікується, що Валентин зможе вийти проти киян з перших хвилин.

Нагадаємо, Рубчинський пропустив поєдинок 25-го туру проти Вереса (1:1) через м'язові проблеми. Тоді лікарі вирішили приберегти одного з лідерів команди, щоб не завдати ще більшої шкоди здоров'ю.

До слова, у поточному сезоні півзахисник провів за дніпрян 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 асисти.

Дуель між СК Дніпро-1 і Динамо відбудеться у суботу, 27 квітня. Початок зустрічі о 13:00.

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