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Мессі ризикує пропустити старт сезону

12:05 231 Читать на русском
Мессі ризикує пропустити старт сезону
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Барселона може розпочати сезон 2019/20 без свого лідера Ліонеля Мессі, який продовжує відновлення від травми.

Нападник Барселони Ліонель Мессі може не зіграти у стартових матчах нового сезону. Нагадаємо, на першому тренуванні після виходу з відпустки аргентинець отримав травму гомілки та не поїхав з командою у США.

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"Мессі продовжує відновлення від травми. Наразі все виглядає доволі складно. Я не впевнений, що він встигне повернутися до початку сезону", – цитує наставника Барселони Вальверде Sport.es.

Нагадаємо, перший офіційний поєдинок сезону 2019/20 каталонці проведуть 16 серпня проти Атлетіка з Більбао.

До слова, за підсумками минулого сезону Мессі отримав "Золотий бутс". В активі аргентинця 36 голів у 34-х матчах Прімери.

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Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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