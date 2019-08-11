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Лемпард назвав причини погрому Челсі у матчі з Манчестер Юнайтед

11 серпня 23:10 528 Читать на русском
Лемпард назвав причини погрому Челсі у матчі з Манчестер Юнайтед
Френк Лемпард / Фото ФК Челсі

Наставник Челсі Френк Лемпард спробував знайти слова, щоб прокоментувати ганебну поразку від МЮ (0:4) в рамках першого туру АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антоні Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Деніел Джеймс

"Ми припустились чотирьох помилок і пропустили чотири голи. Перші півгодини матч був під нашим контролем, але потім ми зробили кілька дурниць. До перерви ми повинні були вести в рахунку, а коли МЮ повів 2:0, їм вже було набагато легше грати.

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У Челсі не вистачає гравців національних збірних, футболістів топ-рівня, але це не повинно бути виправданням. Ми чотири рази помилилися і дозволили їм втекти у швидкі контратаки. Це для нас урок. На такому рівні помилятися не можна", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Вже 14 серпня Лемпард зможе реабілітуватись у матчі за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля. Початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда

blog_ava
Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда
11 серпня
4317
Теги
Челсі Челсі Англія Манчестер Юнайтед - Челсі Френк Лемпард Френк Лемпард
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