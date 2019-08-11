Лемпард назвав причини погрому Челсі у матчі з Манчестер Юнайтед

Наставник Челсі Френк Лемпард спробував знайти слова, щоб прокоментувати ганебну поразку від МЮ (0:4) в рамках першого туру АПЛ.

"Ми припустились чотирьох помилок і пропустили чотири голи. Перші півгодини матч був під нашим контролем, але потім ми зробили кілька дурниць. До перерви ми повинні були вести в рахунку, а коли МЮ повів 2:0, їм вже було набагато легше грати.

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У Челсі не вистачає гравців національних збірних, футболістів топ-рівня, але це не повинно бути виправданням. Ми чотири рази помилилися і дозволили їм втекти у швидкі контратаки. Це для нас урок. На такому рівні помилятися не можна", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Вже 14 серпня Лемпард зможе реабілітуватись у матчі за Суперкубок УЄФА проти Ліверпуля. Початок о 22:00.

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