Мораєс піднявся на 15-те місце у списку бомбардирів УПЛ усіх часів

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс відзначився голом у ворота Динамо (2:1) і покращив свої позиції у списку найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів.

Гол у ворота київського Динамо став для Жуніора Мораєса вже 78-м в чемпіонатах УПЛ.

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Таким чином, натуралізований форвард збірної України піднявся одразу на 3 сходинки у рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ усіх часів. Мораєс посідає 15-те місце, обігнавши Луїса Адріано, Олександра Ковпака та Валентина Полтавця.

Зазначимо, що перше та друге місця посідають екс-форварди Динамо – Максим Шацьких та Сергій Ребров, в активі яких 124 та 123 голи відповідно. Трійку замикає колишній форвард Дніпра та Шахтаря Євген Селезньов зі 111 забитими м'ячами.

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