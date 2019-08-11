Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Гвардіоли

Українського дербі на старті АПЛ знову не вийшло. Цього разу в матчі Вест Хем – Манчестер Сіті не зіграв Андрій Ярмоленко, який ніяк не набере форму після важкої травми.

Зате Олександр Зінченко у 1-му турі чемпіонату Англії зіграв доволі успішно, не загубившись на високому рівні команди Гвардіоли. За даними статистичного порталу Sofascore, 22-річний українець став найкращим у декількох показниках, вигравши свій 23-й поспіль матч АПЛ, що є рекордною в історії турніру серією. Так, універсальний гравець збірної України найчастіше з-поміж інших виконавців на полі виносив м'яч, 4 рази підчищаючи ситуації поблизу своїх воріт (стільки ж лише у Вальбуени та Стоунза). У 5-и випадках повертав володіння своїм партнерам, один з яких у фінальній третині поля – в останньому ніхто з Сіті його не перевершив.

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У битві за Суперкубок Англії-2019 проти Ліверпуля Сашко тричі давав себе проходити на дриблінгу, залишивши жалюгідне враження відразу в декількох англійських ЗМІ. Цього разу про жахіття імені Салаха ніхто не згадував – може, якби Ярмоленко вийшов на правий фланг, ситуація була б трохи іншою, але ні Антоніо, ні Феліпе Андерсон, ні Лансіні, ні Форналс пройти українського фулбека не зуміли в жодному з моментів. Тут велика заслуга і партнерів, які самі залюбки обігрували дриблерів "молотів", не даючи їм розвернутись на чужій половині. Однак парочка підкатів нашого хлопця в АПЛ, зокрема, і у своєму штрафному, теж заслуговують компліментів.

Манчестер Сіті не дуже активно використовував флангові подачі. Грали дещо тонше, через паси у розріз, які несли смертоносну отруту суперникові. Однак, коли й доводилось віддавати подібні кроси у штрафний, тут Зінченку не було рівних серед обох команд. Олекс виконав 3 подачі/простріли (лише Фредерікс і Снодграс пробували стільки ж), але перевершив усіх в точності (2). Лівий захисник чемпіонів Англії віддав 3 націлені довгі передачі, схибивши лише в одному випадку – тут він 6-й. Також поступився тільки Ляпорту та Родрі за кількістю дотиків до м'яча (76) і влучних передач (52).

Увійшов у топ-5 за ключовими пасами (1, якби не скасували гол через VAR, могло б бути 2 і топ-3). Третій у Сіті за виграними повітряними дуелями (2 з 5-и спроб). Одного разу запоров чудову можливість для удару, пробивши значно вище. Загалом Зіна отримав 6-й бал серед усіх гравців від Sofascore (7,3), поступившись лише Стерлінгу, Марезу, де Брюйне і Жезусу, які забезпечили результат в атаці, а також Едерсону, який видав 3 сейви після ударів з меж штрафного. У Whoscored він – 10-й з балом 7,5. Українець також незначно поступився усім гравцям лінії оборони (Вокеру, Ляпорту, Стоунзу, Родрі).

Вест Хем – Манчестер Сіті 10 серпня 2019: відео дій Зінченка

Sky Sports оцінив вихованця Шахтаря на високі 8 балів. Лише Марез і Стерлінг отримали більше, четверо в Сіті отримали менше. Daily Mail виставив українцю 7: "Найбільшим компліментом є те, що він зараз виглядає як гравець Манчестер Сіті. Загалом солідний виступ". Фанатський Mancitysquare видав усій обороні переважно 7, крім Ляпорта (9). "Чудово бачити, що він повернувся і відновлює зв'язки. Гарна взаємодія з Ляпортом. Для Зінченка немає втрачених м'ячів. Виглядає у своїй ролі все краще з кожним матчем".

"Чудово зіграв проти важкого опонента, яким є Феліпе Андерсон. Суперпідкатом уникнув пенальті, хоча Вест Хем вимагав вказати на позначку", – Read Man City теж оцінив на 7. The Independent вважає, що правий захисник лондонців був не надто продуктивним в нападі, позаяк постійно змушений був озиратися на атакувальну роботу українського футболіста. Зіна "тримав оборону суперника в напрузі, коли здійснював свої пристойні набіги, але вони не привели до жодної вигоди". Як наслідок, середненькі у команді 6 балів, які отримали більшість гравців, не задіяних у гольових атаках.

Manchester Evening News видав йому кращу оцінку. Свої 7 балів Зінченко заслужив за те, що був "настільки різкий у цих перестановках позицій, що стало невід'ємною частиною мистецтва руху Сіті в атаці – реальний актив на лівому фланзі атаки". Профільний портал відзначає, що перед стартом сезону здавалось резонним повернути з ПСВ Анхеліньйо, хоча лише рік тому його продали. Мовляв, Менді ще мінімум декілька тиждень відновлюватиметься від чергової травми, а 21-річний новачок матиме всі шанси поборотись за місце основного лівого бека.

Mas allá del gran movimiento de Walker, que fue un puñal atacando. En el inicio del 1er gol de #ManchesterCity a #WestHam se pueden ver conceptos colectivos interesantes en el lado opuesto:

- Zinchenko cerrado cerca de Rodrigo

- D.Silva dando la amplitud

- Sterlig por dentro pic.twitter.com/4RWCz1hiTE — Maxi Pagani (@MaxiPagani8) August 10, 2019 Зінченко нерідко опинявся в центрі поля, створюючи додаткові проблеми Вест Хему на його половині

"Однак Зінченко жодним чином не збирається здаватися, а прихід Жоау Канселу виглядає як додатковий виклик іспанцю. Португалець вже отримав місце на лаві запасних, хоча менше тижня з командою. Гвардіола вже спонтанно зауважив, що Канселу здатен зіграти... і на лівому фланзі, тож його багатофункціональність сприятиме ігровій практиці", – пише MEN, натякаючи на погані справи Анхеліньйо, який провалився під час літніх спарингів настільки, що навіть Зінченко після дуже не впевненої гри з Ліверпулем не відчув особливих проблем у конкуренції з його боку.

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Латераль збірної Португалії, який прийшов з Ювентуса за 65 млн євро (один з найдорожчих новачків літа-2019 в АПЛ, який виконав найбільше успішних обведень серед захисників у попередньому сезоні Серії А), є насправді серйозною небезпекою для Сашка. Позаяк Даніло не міг нав'язати серйозної конкуренції, а Вокер виглядає зараз мобільнішим та ефективнішим за українця. Символічно, що Канселу підписали практично відразу після Суперкубка, де саме лівий край оборони найбільше постраждав від набігів Салаха і Ко.