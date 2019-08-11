toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Гвардіоли

19:45 3102 Читать на русском
Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Гвардіоли
Олександр Зінченко в матчі АПЛ Вест Хем – Манчестер Сіті 10 серпня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Українського дербі на старті АПЛ знову не вийшло. Цього разу в матчі Вест Хем – Манчестер Сіті не зіграв Андрій Ярмоленко, який ніяк не набере форму після важкої травми.

 
Габріел Жезус 25’
Рахім Стерлінг 51’
Рахім Стерлінг 75’
Серхіо Агуеро 85’
Рахім Стерлінг 90+1’
25’ Габріел Жезус
51’ Рахім Стерлінг
75’ Рахім Стерлінг
85’ Серхіо Агуеро
90+1’ Рахім Стерлінг

Зате Олександр Зінченко у 1-му турі чемпіонату Англії зіграв доволі успішно, не загубившись на високому рівні команди Гвардіоли. За даними статистичного порталу Sofascore, 22-річний українець став найкращим у декількох показниках, вигравши свій 23-й поспіль матч АПЛ, що є рекордною в історії турніру серією. Так, універсальний гравець збірної України найчастіше з-поміж інших виконавців на полі виносив м'яч, 4 рази підчищаючи ситуації поблизу своїх воріт (стільки ж лише у Вальбуени та Стоунза). У 5-и випадках повертав володіння своїм партнерам, один з яких у фінальній третині поля – в останньому ніхто з Сіті його не перевершив.

Вест Хем – Манчестер Сіті: Зінченко з рекордом АПЛ, безпорадні "молоти" на фоні чемпіона, VAR змінює англійський футбол

У битві за Суперкубок Англії-2019 проти Ліверпуля Сашко тричі давав себе проходити на дриблінгу, залишивши жалюгідне враження відразу в декількох англійських ЗМІ. Цього разу про жахіття імені Салаха ніхто не згадував – може, якби Ярмоленко вийшов на правий фланг, ситуація була б трохи іншою, але ні Антоніо, ні Феліпе Андерсон, ні Лансіні, ні Форналс пройти українського фулбека не зуміли в жодному з моментів. Тут велика заслуга і партнерів, які самі залюбки обігрували дриблерів "молотів", не даючи їм розвернутись на чужій половині. Однак парочка підкатів нашого хлопця в АПЛ, зокрема, і у своєму штрафному, теж заслуговують компліментів.

Манчестер Сіті не дуже активно використовував флангові подачі. Грали дещо тонше, через паси у розріз, які несли смертоносну отруту суперникові. Однак, коли й доводилось віддавати подібні кроси у штрафний, тут Зінченку не було рівних серед обох команд. Олекс виконав 3 подачі/простріли (лише Фредерікс і Снодграс пробували стільки ж), але перевершив усіх в точності (2). Лівий захисник чемпіонів Англії віддав 3 націлені довгі передачі, схибивши лише в одному випадку – тут він 6-й. Також поступився тільки Ляпорту та Родрі за кількістю дотиків до м'яча (76) і влучних передач (52).

Увійшов у топ-5 за ключовими пасами (1, якби не скасували гол через VAR, могло б бути 2 і топ-3). Третій у Сіті за виграними повітряними дуелями (2 з 5-и спроб). Одного разу запоров чудову можливість для удару, пробивши значно вище. Загалом Зіна отримав 6-й бал серед усіх гравців від Sofascore (7,3), поступившись лише Стерлінгу, Марезу, де Брюйне і Жезусу, які забезпечили результат в атаці, а також Едерсону, який видав 3 сейви після ударів з меж штрафного. У Whoscored він – 10-й з балом 7,5. Українець також незначно поступився усім гравцям лінії оборони (Вокеру, Ляпорту, Стоунзу, Родрі).

Вест Хем – Манчестер Сіті 10 серпня 2019: відео дій Зінченка

Sky Sports оцінив вихованця Шахтаря на високі 8 балів. Лише Марез і Стерлінг отримали більше, четверо в Сіті отримали менше. Daily Mail виставив українцю 7: "Найбільшим компліментом є те, що він зараз виглядає як гравець Манчестер Сіті. Загалом солідний виступ". Фанатський Mancitysquare видав усій обороні переважно 7, крім Ляпорта (9). "Чудово бачити, що він повернувся і відновлює зв'язки. Гарна взаємодія з Ляпортом. Для Зінченка немає втрачених м'ячів. Виглядає у своїй ролі все краще з кожним матчем".

"Чудово зіграв проти важкого опонента, яким є Феліпе Андерсон. Суперпідкатом уникнув пенальті, хоча Вест Хем вимагав вказати на позначку", – Read Man City теж оцінив на 7. The Independent вважає, що правий захисник лондонців був не надто продуктивним в нападі, позаяк постійно змушений був озиратися на атакувальну роботу українського футболіста. Зіна "тримав оборону суперника в напрузі, коли здійснював свої пристойні набіги, але вони не привели до жодної вигоди". Як наслідок, середненькі у команді 6 балів, які отримали більшість гравців, не задіяних у гольових атаках.

Manchester Evening News видав йому кращу оцінку. Свої 7 балів Зінченко заслужив за те, що був "настільки різкий у цих перестановках позицій, що стало невід'ємною частиною мистецтва руху Сіті в атаці – реальний актив на лівому фланзі атаки". Профільний портал відзначає, що перед стартом сезону здавалось резонним повернути з ПСВ Анхеліньйо, хоча лише рік тому його продали. Мовляв, Менді ще мінімум декілька тиждень відновлюватиметься від чергової травми, а 21-річний новачок матиме всі шанси поборотись за місце основного лівого бека.

Зінченко нерідко опинявся в центрі поля, створюючи додаткові проблеми Вест Хему на його половині

"Однак Зінченко жодним чином не збирається здаватися, а прихід Жоау Канселу виглядає як додатковий виклик іспанцю. Португалець вже отримав місце на лаві запасних, хоча менше тижня з командою. Гвардіола вже спонтанно зауважив, що Канселу здатен зіграти... і на лівому фланзі, тож його багатофункціональність сприятиме ігровій практиці", – пише MEN, натякаючи на погані справи Анхеліньйо, який провалився під час літніх спарингів настільки, що навіть Зінченко після дуже не впевненої гри з Ліверпулем не відчув особливих проблем у конкуренції з його боку.

Економні гранди, рекорди середняків та найдорожчий захисник світу – головне з трансферного вікна літа-2019 в АПЛ

Латераль збірної Португалії, який прийшов з Ювентуса за 65 млн євро (один з найдорожчих новачків літа-2019 в АПЛ, який виконав найбільше успішних обведень серед захисників у попередньому сезоні Серії А), є насправді серйозною небезпекою для Сашка. Позаяк Даніло не міг нав'язати серйозної конкуренції, а Вокер виглядає зараз мобільнішим та ефективнішим за українця. Символічно, що Канселу підписали практично відразу після Суперкубка, де саме лівий край оборони найбільше постраждав від набігів Салаха і Ко.

blog_ava
Динамо – Шахтар: Соль розповів, що сказав йому Хацкевич перед виходом на заміну
06:30
5484
Теги
Відеоновини Головне Англія Українці за кордоном Тарас Котів Вест Хем - Манчестер Сіті Трансфери Статті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Трансфери Манчестер Сіті Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Жоау Канселу Жоау Канселу Вест Хем Вест Хем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук