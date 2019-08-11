Гент з Безусом та Пластуном несподівано поступився Мускрону, екс-карпатівець дебютував за Антверпен з поразки

Відбулись заключні поєдинки третього туру чемпіонату Бельгії.

Чемпіонат Бельгії, 3-й тур

Сент-Трюйден – Стандард – 2:1

Голи: Де Брюн, 29, Масуді, 37 – Мпоку, 58 (пен.)

Шарлеруа – Антверпен – 2:1

Голи: Фол, 60, Пербе, 90 – Рафаелов, 75

Нереалізований пенальті: Пербе, 82 (Ш)

Мускрон – Гент – 2:1

Голи: Боя, 34, Кампінс, 44 – Депуатр, 25

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Гравці Сент-Трюйдена жваво розпочали поєдинок і пішли на перерву за комфортної переваги у два м'ячі. У другому таймі Стандард зумів відквитати один м'яч завдяки реалізованому пенальті, але на більше гостей не вистачило.

Шарлеруа та Антверпен залишили глядачів без забитих м'ячів у першій половині гри. Зате після перерви команди обмінялись голами, а на останніх хвилинах нападник господарів Жеремі Пербе реабілітувався за незабитий пенальті, та подарував своїй команді 3 очки. Варто відзначити, що за Антверпен свій перший матч провів Мартін Онгла, який останні півроку провів у таборі львівських Карпат.

Гент на виїзді відкрив рахунок у матчі з Мускроном, але ще до перерви гості зуміли відповісти двома голами і зафіксувати остаточний результат гри. Одразу двоє українців Ігор Пластун та Роман Безус провели на полі весь поєдинок, але врятувати Гент від поразки їм так і не вдалось. Ще один український гравець Гента Роман Яремчук не потрапив у заявку на матч через пошкодження, яке форвард зазнав у останньому матчі кваліфікації Ліги Європи проти АЕКа (1:1).

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