"Я не маю відношення до вибору наставника. Мені б дуже хотілося, щоб Арне (Слот) погодився на цю роботу. Мені подобається стиль його команди.

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Все, що я чую про нього – хороший тренер. Я б сказав йому, що це найкраща робота у світі. Найкращий клуб у світі, найкращі люди", – цитує наставника мерсисайдців Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що тренер Фейєнорда Арне Слот підтвердив, що веде перемовини з Ліверпулем. Юрген Клопп після завершення сезону покине мерсисайдців.

Наразі Ліверпуль перебуває на третій сходинці з 74 балами. Від Арсенала, який лідирує у таблиці, клуб відстає на три очки.

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