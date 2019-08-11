Кубок Німеччини: Ребіч врятував Айнтрахт Ф від другої поспіль ганьби, Санкт-Паулі Тащи пройшов далі по пенальті

Відбулися чергові матчі першого раунду Кубка Німеччини, в яких представники топ-дивізіону мали проблеми з аутсайдерами.

Франкфуртський Айнтрахт минулого року вилетів з Кубка Німеччини в першому раунді від представника регіональної ліги Ульма. Цього сезону "орли" також були близькими до провалу – за 15 хвилин до кінця основного часу вони "горіли" 3:2 команді третьої ліги Мангейму. Героєм зустрічі став Анте Ребіч – хорват до фінального свистка оформив хет-трик і вивів Айнтрахт у наступний раунд (3:5).

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РБ Лейпциг у першому офіційному матчі Юліана Нагельсманна переміг на виїзді Оснабрюк (2:3): дубль Марселя Забітцера, два асисти Юссуфа Поульсена. Герта також з новим тренером Анте Човічем розтрощила Айхштет (1:5) – найкращим гравцем зустрічі став досвідчений Ведад Ібішевіч, в активі якого два голи та одна результативна передача.

Новачок Бундесліги Уніон відвантажив 6 "сухих" м'ячів Хальберштадту. Гамбург лише в серії 11-метрових вибив з турніру Хемнітцер. Інший гамбурзький клуб – Санкт-Паулі Бориса Тащи – також по пенальті пройшов Любек. Українець досі не грає через травму.

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