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Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

11 серпня 22:43 218 Читать на русском
Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Маріуполь – 1:1 / фото ФК Карпати

У рамках 3-го туру УПЛ Карпати в меншості вирвали нічию у матчі з Маріуполем (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Маріуполь.

30’ Фране Войковіц
67’ Дмитро Кльоц
 
Дмитро Топалов 25’
25’ Дмитро Топалов
30’ Фране Войковіц
67’ Дмитро Кльоц

Карпати в меншості вирвали нічию в матчі з Маріуполем. На 25-ій хвилині Топалов реалізував вихід віч-на-віч, однак вже за 5 хвилин Войковіц замкнув навіс Гуцуляка. В другому таймі львів'яни залишились в меншості через вилучення Кльоца, однак азовці не змогли скористатись своєю чисельною перевагою.

Карпати у меншості розписали бойову нічию з Маріуполем

Таким чином, Карпати набрали одне очко і посідають останню сходинку, Маріуполь з чотирма пунктами піднявся на сьоме місце.

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Відеоновини Карпати Карпати Маріуполь Маріуполь Карпати - Маріуполь
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