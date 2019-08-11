Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Україна — 11 серп 4317
-
Манчестер Юнайтед знищив Челсі у першому офіційному матчі Лемпарда
-
Зінченко проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал ГвардіолиАнглія — 11 серп 7182
-
ПСЖ роздратований ситуацією з Неймаром – парижани знову змінили ціну на гравцяФранція — 11 серп 2627
-
Десна на виїзді мінімально перемогла СК Дніпро-1Україна — 11 серп 1828
-
Динамо – Брюгге: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11 серп 995