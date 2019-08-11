Карпати – Маріуполь – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У рамках 3-го туру УПЛ Карпати в меншості вирвали нічию у матчі з Маріуполем (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Маріуполь.

Карпати в меншості вирвали нічию в матчі з Маріуполем. На 25-ій хвилині Топалов реалізував вихід віч-на-віч, однак вже за 5 хвилин Войковіц замкнув навіс Гуцуляка. В другому таймі львів'яни залишились в меншості через вилучення Кльоца, однак азовці не змогли скористатись своєю чисельною перевагою.

Карпати у меншості розписали бойову нічию з Маріуполем

Таким чином, Карпати набрали одне очко і посідають останню сходинку, Маріуполь з чотирма пунктами піднявся на сьоме місце.