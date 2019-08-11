Десна на виїзді мінімально перемогла СК Дніпро-1

В рамках третього туру УПЛ СК Дніпро-1 на власному полі поступився Десні (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Третій тур УПЛ в неділю продовжився кількома поєдинками. В одному з них зустрічались сусіди по турнірній таблиці – СК Дніпро-1 та Десна. Зухвалий новачок чемпіонату в перших двох турах здолав Олімпік та розписав по-справжньому бойову нічию з Зорею, в той час як чернігівці поступились Львову і здолали Ворсклу. Цей матч мав допомогти зрозуміти чого чекати від команд у майбутньому і чи зможе Десна знову претендувати на титул "третьої сили" УПЛ.

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Гості з перших секунд кинулись на чужу половину поля і вже на третій хвилині завдали першого удару по воротах. Згодом дніпряни відтіснили суперника і основна боротьба точилась за центр поля. На восьмій хвилині Сергій Булеца небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика – м’яч пролетів над поперечиною. За чотири хвилини дніпряни створили черговий момент: Ігор Когут пройшовши по флангу скинув на Дмитра Коркішка і той навісив у штрафний майданчик, де Булеца головою замкнув подачу вище воріт. Ще до середини першого тайму дніпряни фактично затиснули суперника на своїй половині поля і намагались вразити їхні ворота – бракувало якісного завершального удару. В середині тайму Денису Фаворову мало не вдалось занести м’яч у ворота дніпрян – в останній момент захисники заблокували нападника. Згодом Максим Дегтярьов проривався у воротарський майданчик – захисники прочитали ситуацію.

На 30-й хвилині чудовий шанс вийти вперед втратила Десна: після прострілу Андрія Мостового з лівого флангу у штрафний майданчик Владіслав Калітвінцев не встиг замкнути цю передачу – бракувало лічених сантиметрів. А за чотири хвилини фортуна встала у ствір воріт Десни: після влучання Булеци у штангу гравці СК Дніпро-1 ще тричі намагались добити м’яч, який вперто не хотів лізти у ворота. Під кінець тайму Денис Фаворов потужно пробивав зльоту – трохи неточно.

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На початку другого тайму Денис Фаворов закидав на дальню стійку і цим ледь не користався Орест Кузик, пробивши у падінні повз ворота своєї колишньої команди. На 58-й хвилині Десна втратила супермомент: Орест Кузик поборовся з захисниками і вже втратив м’яч, який, однак, відскочив до Максима Дегтярьова і після його удару влучив у стійку. В середині тайму Олександр Філіппов легко дістався з м’ячем до воріт суперника і лише в останній момент його удар було заблоковано. А за мить, після помилки Олександра Сафронова, Філіппов після чудової передачі пробив сходу і вивів свою команду вперед. Після пропущеного гола СК Дніпро-1 побіг відігруватись – особливо активним був ветеран УПЛ Сергій Кравченко, який вийшов на заміну – однак гості чітко грали в обороні і довели матч до перемоги.

Після цього поєдинку Десна набрала сім очок і піднялась на четверту сходинку, СК Дніпро-1 з чотирма пунктами опустився на шосте місце.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ