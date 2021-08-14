Україна

Четвертий тур УПЛ стартував матчем Шахтаря. "Гірники" впевнено перемогли Металіст 1925 і наздогнали Динамо. Нарешті донецька оборона зіграла на нуль. Це була репетиція перед виїздом на матч Ліги чемпіонів проти Монако. Монегаски перед двобоєм із Шахтарем зганьбилися у чемпіонаті Франції.

З'явилася інформація, що Олег Блохін та Олексій Михайличенко вже виконують обов'язки головного тренера національної збірної. Динамівські легенди готують заявку на виклик легіонерів. Сергій Ребров закрив питання зі збірною України.

Металіст офіційно презентував найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії, який перебрався в Харків. Шахтар не відпустив Додо в АПЛ за 20 мільйонів євро. Удінезе готовий підписати Супрягу, але на своїх умовах.

Старт топ-чемпіонатів

Баварія відкрила сезон Бундесліги важкою нічиєю з Борусією М – катастрофічна оборона, арбітр рятує Нагельсманна, монстри на воротах. Брентфорд здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом у дебютному матчі в АПЛ. Валенсія у божевільному матчі з двома вилученнями та пенальті втримала мінімальну перемогу над Хетафе.

Серія А ще не стартувала, але місцеві команди вже відчули смак офіційних матчів в Кубку Італії. Віктор Коваленко дебютував за Спецію перемогою – багато старань у сирому футболі Мотти, помилки і низька оцінка.

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Ліверпуль продовжив контракт із ван Дейком. Інтер окреслив коло претендентів на заміну Лукаку та розробив план "Б". Лестер оголосив про підписання півфіналіста Євро-2020. Севілья оформила трансфер тріумфатора Копа Амеріка.