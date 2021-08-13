Латераль виступатиме у складі Севільї, повідомляє офіційний сайт клубу.

Барселона отримала дозвіл на реєстрацію трьох новачків, але з Агуеро не все так просто

Із нервіонцями Монтіель підписав 5-річний контракт. Рівер Плейт отримав за свого вихованця орієнтовно 11 млн євро. Торік аргентинцем активно цікавився Вест Хем, але тоді шанси флангового виконавця отримати дозвіл на роботу в Сполученому Королівстві були мізерними.

Влітку Гонсало Монтіель у складі збірної Аргентини тріумфував на Копа Амеріка. У його активі 4 матчі на турнірі.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття