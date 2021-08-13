Бачити 21-річного українця у своєму складі не проти Удінезе, однак фріульці наполягають виключно на оренді з правом викупу, стверджує TUTTOmercatoWEB.

Супряга зустрівся із зірковим представником Наполі – форвард Динамо похизувався світлиною

За інформацією видання, переговори з Динамо тривають. Раніше повідомлялося, що кияни відмовили Дженоа та Болоньї саме через те, що хочуть здійснити повноцінний трансфер. Зазначається, що ключову роль може зіграти бажання гравця виступати саме в Італії.

Нагадаємо, протягом чи не усього літа Владислава сватали в Дженоа, а рік тому – в Болонью, однак до конкретики справа не дійшла. Минулого сезону Супряга провів 31 поєдинок у складі киян, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

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