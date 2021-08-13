Новоспечена зірка парижан Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд, навіть не виходячи на футбольне поле.

Футболки 34-річного аргентинця швидко розлетілись із прилавків клубного магазину. Це посприяло новому досягненню.

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Зокрема, за перші 24 години було продано близько 832-х тисяч екіпірувань з ім'ям Мессі. На такому ажіотажі ПСЖ заробив понад 132 мільйони у євровалюті, інформує іспанська журналістка Вероніка Брунаті.

Нагадаємо, що Лео погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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