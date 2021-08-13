25-річний центральний нападник отримав ігрову футболку з рук президента клубу Олександра Ярославського. Представлення новачка вже традиційно відбулося в готелі Kharkiv Palace, а Матеус Пейшото обрав 11 номер, інформує офіційний сайт харківського клубу.

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"Очікуємо, що Матеус буде забивати голи та приносити задоволення харківським уболівальникам. Ми на нього довго чекали та покладаємо на цього футболіста великі надії", – сказав президент Металіста Олександр Ярославський.

"Я дуже задоволений, що підписав контракт з великим європейським клубом. Знаю дуже багато про цей клуб, тому що чимало бразильців грало за Металіст. Тайсон, Дієго Соуза, Клейтон Шав'єр, Родріго Моледо... Я знайомий з ними та можу вас запевнити: про Металіст в Бразилії знають багато. Я розмовляв з усіма бразильцями, які грають в Металісті, а також із Тайсоном.

Хочеться показати себе уболівальникам, забити багато голів. Вчора я приїхав, побачив, що тут все добре. І я хочу показати себе на полі президенту та вболівальникам. Я вперше приїхав у великий європейський клуб, і це для мене великий шанс", – амбітно заявив новачок харків'ян, який на момент підписання контракту був найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії.

До слова, Металіст лідирує в Першій лізі, не втративши жодного очка у трьох зіграних матчах.

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