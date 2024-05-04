Арсенал не без скандалу розгромив Борнмут, відірвавшись від Манчестер Сіті – Забарний старався, Зінченко знову не зіграв
У рамках матчу 36-го туру АПЛ 2023/24 Борнмут зазнав нищівної поразки від Арсенала (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".
У Арсенала завдання на кінець сезону залишається незмінним. Підопічні Мікеля Артети мають перемагати у кожному матчі й сподіватись на одну осічку Сіті – тільки тоді "каноніри" стануть чемпіонами. Завадити лондонцям міг Забарний, який разом з Борнмутом приїхав на "Емірейтс".
Звісно ж, Ілля вийшов у основі, як і завжди. Зінченко ж міцно присів у запас – Олександр залишився там у п'ятому матчі поспіль. На лівому фланзі оборони лондонців знову вийшов Томіясу.
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У першому таймі домінування Арсенала було тотальним. Команда вела за ударами з рахунком 16:1, причому 13 пострілів пройшли з меж штрафного. Підопічні Мікеля Артети награли на 1,5 очікуваних голів без урахування пенальті, який команда заробила перед перервою.
Перелічувати усі моменти господарів буде довго й нудно. Важливо тільки зазначити, що Борнмут тримався понад 40 хвилин. Дуже круто проявив себе Забарний, який накрив три удари й заробив на собі фол, коли Хаверц виривався на ударну позицію в штрафному (Кай у боротьбі вдарив Іллю ліктем).
Також рятували грубі фоли. Вже на 12-й хвилині Кук міг зламати Сака, вдаривши його шипами. У Букайо навіть пішла кров, однак його кривдник не отримав і жовтої картки.
Bukayo Saka pleads his case pic.twitter.com/46jJUMBLhw— B/R Football (@brfootball) May 4, 2024
Зрештою, "вишеньок" тримали у грі сейви голкіпера. До перерви Траверс виконав 5 сейвів, а удар Томіясу головою після скидки заблокував Сенесі, який стояв на лінії порожніх воріт. Ще декілька епізодів змарнували самі лондонці – Троссар і Хаверц пробивали з відскоку з близької відстані, але м'яч пролітав поруч із каркасом.
Тим більше прикрим для Борнмута виявився пенальті, який заробив Хаверц. Едегор виконав розрізну передачу в штрафний, а Кай визирнув з-за спин Забарного і Сенесі, першим опинившись на м'ячі....
Голкіпер вийшов на перехоплення, а німець впав після контакту. Втім, на відеоповторі було помітно, що Хаверц встиг прокинути сферу й сам чіплявся за ногу Траверса.
Хавбек Арсенала зіграв круто, а воротар був покараний за необачний вихід з підкатом. Втім, при бажанні арбітр міг і не призначати 11-метровий. Девід Кут вирішив, що контакту було достатньо для "позначки" – а Сака легко переграв Траверса. 1:0.
Таким чином, Букайо став першим після Обамеянга футболістом, якому вдалося забити 20+ голів за Арсенал в усіх турнірах за сезон (востаннє це траплялось у сезоні 2019/20). Також він є першим англійцем, який зробив це за Арсенал після Тео Волкотта (21 гол) в сезоні 2012/13 і другим наймолодшим гравцем (22 роки і 242 дні) з часів Мартіна Гейса (21 рік і 30 днів) в сезоні 1986/87.
На початку другого тайму Хаверц знову увірвався до штрафного (спрацював пресинг господарів), скинувши м'яч під удар Сака метрів з 12-ти – Траверс врятував Борнмут. Ще за три хвилини Марк потягнув класний обвідний постріл Кая.
Здавалося, що все завершиться розгромом, однак протягом 50-60-х хвилин Борнмут несподівано ожив. Арсенал проводив небезпечні атаки й мав небезпечні стандарти, але класні моменти створювали саме гості.
Зокрема, на 53-й хвилині Соланке увірвався на лівий кут воротарського й спробував пробити поміж ніг Райї – Давід встиг зімкнутись!
На 59-й "каноніри" дали Клюйверту вистрілити з лінії штрафного (повз ліву стійку). На 74-й же "вишеньки" і гол забили внаслідок подачі з лівого флангу – Райя не зміг далеко вибити м'яч, Крісті підхопив і бахнув у поперечку, а Семеньо добив.
От тільки взяття воріт не зарахували через фол проти голкіпера з боку Соланке. Епізод доволі неоднозначний. Домінік мав контакт з Райєю. В теорії, це могло вплинути на якість польоту іспанця, тож привід свиснути фол був. Девід Кут це і зробив.
Втім, навіть якби рахунок змінився, то Арсенал все одно б лідирував. За чотири хвилини до цього епізоду "каноніри" подвоїли свою перевагу. Едегор спробував розрізати оборону, м'яч рикошетом дістався до Райса, після чого Деклан з розвороту скинув під удар Троссару. Леандро одразу ж закрутив під дальню стійку – 2:0!
Формально за Леандро не встиг Забарний, але насправді з бельгійцем грав Сміт. Адам висмикнувся на Райса в центр, де стояв Ілля, що залишило вільним Троссара. Оборона дезорієнтувалась.
Після цього в Арсенала були влучання у поперечку та скасований шедевральний гол Габріеля. Центрбек прийняв м'яч після навісу зі стандарту та зарядив другим дотиком у дев'ятку. Зрештою, на 7-й компенсованій свіжий Жезус дав проникний пас, а Райс увірвався, прийняв та розстріляв дальній кут з правого краю – на жаль, 1-в-1 з Декланом грав Забарний.
Перш ніж критикувати Іллю, слід врахувати колосальне навантаження на оборону Борнмута. У одного Сака було більше дотиків у штрафному, ніж у всіх "вишеньок" разом узятих. Українець же виконав 3 виноси, 3 блокування й 6 повернень м'яча (більше тільки у Уаттара), хоча мав і 5 втрат володіння.
Загальна карта оборонних дій Забарного вражає масштабом.
При цьому Забарний давав високу якість при роботі на м'ячі. Екс-динамівець виконав 54 передачі, 52 з яких точні. Із 10 пасів з просуванням 7 дійшли до адресата. Це – дуже високий рівень.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 3:0. Північні лондонці набрали 83 очки, відновивши 4-очкову перевагу над Манчестер Сіті – втім, "містяни" свій матч у турі ще не зіграли. І вони мають гру в запасі. Зінченко на поле так і не вийшов.
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