У Арсенала завдання на кінець сезону залишається незмінним. Підопічні Мікеля Артети мають перемагати у кожному матчі й сподіватись на одну осічку Сіті – тільки тоді "каноніри" стануть чемпіонами. Завадити лондонцям міг Забарний, який разом з Борнмутом приїхав на "Емірейтс".

Звісно ж, Ілля вийшов у основі, як і завжди. Зінченко ж міцно присів у запас – Олександр залишився там у п'ятому матчі поспіль. На лівому фланзі оборони лондонців знову вийшов Томіясу.

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У першому таймі домінування Арсенала було тотальним. Команда вела за ударами з рахунком 16:1, причому 13 пострілів пройшли з меж штрафного. Підопічні Мікеля Артети награли на 1,5 очікуваних голів без урахування пенальті, який команда заробила перед перервою.

Перелічувати усі моменти господарів буде довго й нудно. Важливо тільки зазначити, що Борнмут тримався понад 40 хвилин. Дуже круто проявив себе Забарний, який накрив три удари й заробив на собі фол, коли Хаверц виривався на ударну позицію в штрафному (Кай у боротьбі вдарив Іллю ліктем).

До речі, 4 травня в АПЛ конкурент Арсенала – Манчестер Сіті – прийматиме Вулверхемптон. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "містяни" переможуть "вулвз". Коефіцієнт на перемогу підопічних Пепа Гвардіоли – 1,12. Звитяга їхніх суперників оцінена в 19,79, а нічия – 12,04. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,27, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,74.

Також рятували грубі фоли. Вже на 12-й хвилині Кук міг зламати Сака, вдаривши його шипами. У Букайо навіть пішла кров, однак його кривдник не отримав і жовтої картки.

Bukayo Saka pleads his case pic.twitter.com/46jJUMBLhw — B/R Football (@brfootball) May 4, 2024

Зрештою, "вишеньок" тримали у грі сейви голкіпера. До перерви Траверс виконав 5 сейвів, а удар Томіясу головою після скидки заблокував Сенесі, який стояв на лінії порожніх воріт. Ще декілька епізодів змарнували самі лондонці – Троссар і Хаверц пробивали з відскоку з близької відстані, але м'яч пролітав поруч із каркасом.

Тим більше прикрим для Борнмута виявився пенальті, який заробив Хаверц. Едегор виконав розрізну передачу в штрафний, а Кай визирнув з-за спин Забарного і Сенесі, першим опинившись на м'ячі....

Голкіпер вийшов на перехоплення, а німець впав після контакту. Втім, на відеоповторі було помітно, що Хаверц встиг прокинути сферу й сам чіплявся за ногу Траверса.

Хавбек Арсенала зіграв круто, а воротар був покараний за необачний вихід з підкатом. Втім, при бажанні арбітр міг і не призначати 11-метровий. Девід Кут вирішив, що контакту було достатньо для "позначки" – а Сака легко переграв Траверса. 1:0.

Таким чином, Букайо став першим після Обамеянга футболістом, якому вдалося забити 20+ голів за Арсенал в усіх турнірах за сезон (востаннє це траплялось у сезоні 2019/20). Також він є першим англійцем, який зробив це за Арсенал після Тео Волкотта (21 гол) в сезоні 2012/13 і другим наймолодшим гравцем (22 роки і 242 дні) з часів Мартіна Гейса (21 рік і 30 днів) в сезоні 1986/87.

На початку другого тайму Хаверц знову увірвався до штрафного (спрацював пресинг господарів), скинувши м'яч під удар Сака метрів з 12-ти – Траверс врятував Борнмут. Ще за три хвилини Марк потягнув класний обвідний постріл Кая.

Здавалося, що все завершиться розгромом, однак протягом 50-60-х хвилин Борнмут несподівано ожив. Арсенал проводив небезпечні атаки й мав небезпечні стандарти, але класні моменти створювали саме гості.

Зокрема, на 53-й хвилині Соланке увірвався на лівий кут воротарського й спробував пробити поміж ніг Райї – Давід встиг зімкнутись!

На 59-й "каноніри" дали Клюйверту вистрілити з лінії штрафного (повз ліву стійку). На 74-й же "вишеньки" і гол забили внаслідок подачі з лівого флангу – Райя не зміг далеко вибити м'яч, Крісті підхопив і бахнув у поперечку, а Семеньо добив.

От тільки взяття воріт не зарахували через фол проти голкіпера з боку Соланке. Епізод доволі неоднозначний. Домінік мав контакт з Райєю. В теорії, це могло вплинути на якість польоту іспанця, тож привід свиснути фол був. Девід Кут це і зробив.

Втім, навіть якби рахунок змінився, то Арсенал все одно б лідирував. За чотири хвилини до цього епізоду "каноніри" подвоїли свою перевагу. Едегор спробував розрізати оборону, м'яч рикошетом дістався до Райса, після чого Деклан з розвороту скинув під удар Троссару. Леандро одразу ж закрутив під дальню стійку – 2:0!

Формально за Леандро не встиг Забарний, але насправді з бельгійцем грав Сміт. Адам висмикнувся на Райса в центр, де стояв Ілля, що залишило вільним Троссара. Оборона дезорієнтувалась.

Після цього в Арсенала були влучання у поперечку та скасований шедевральний гол Габріеля. Центрбек прийняв м'яч після навісу зі стандарту та зарядив другим дотиком у дев'ятку. Зрештою, на 7-й компенсованій свіжий Жезус дав проникний пас, а Райс увірвався, прийняв та розстріляв дальній кут з правого краю – на жаль, 1-в-1 з Декланом грав Забарний.

Перш ніж критикувати Іллю, слід врахувати колосальне навантаження на оборону Борнмута. У одного Сака було більше дотиків у штрафному, ніж у всіх "вишеньок" разом узятих. Українець же виконав 3 виноси, 3 блокування й 6 повернень м'яча (більше тільки у Уаттара), хоча мав і 5 втрат володіння.

Загальна карта оборонних дій Забарного вражає масштабом.

При цьому Забарний давав високу якість при роботі на м'ячі. Екс-динамівець виконав 54 передачі, 52 з яких точні. Із 10 пасів з просуванням 7 дійшли до адресата. Це – дуже високий рівень.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 3:0. Північні лондонці набрали 83 очки, відновивши 4-очкову перевагу над Манчестер Сіті – втім, "містяни" свій матч у турі ще не зіграли. І вони мають гру в запасі. Зінченко на поле так і не вийшов.

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