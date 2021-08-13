Від лондонського Арсенала у новому сезоні АПЛ очікували боротьбу за 5-6 позиції, адже "каноніри" мають зручний календар без єврокубків. Крім того, весняну частину попереднього чемпіонату вони завершили третіми – щоправда, лишень за очікуваними очками. З підписанням Вайта підопічні Мікеля Артети повинні були додати в просуванні атак, а за різними статистичними метриками команда трималася доволі високо.

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Словом, у виїзному поєдинку проти Брентфорда (дебютанта АПЛ) всі ставили на звитягу Арсенала. Втім, після оголошення стартового складу "гармашів" яскраві емоції фанатів змінилися тривогою. 50-мільйонний Вайт вийшов в основі, однак на інших позиціях все було не так круто – в центр оборони поставили Марі, опорну зону разом із Джакою закрив новачок Локонга, Сака залишився у запасі, а на вістрі атаки грав 20-річний Балогун. Ляказетт, Обамеянг і Парті пропускали матч через травми, а Едегор повернувся в Мадрид з оренди.

Втім, навіть за таких умов від Арсенала очікували сильної гри. Здавалося, що різниця у класі буде даватись взнаки, але Брентфорд і не думав у чомусь поступатись гостям. Ба більше – дебютант АПЛ практично за всіма параметрами перегравав лондонців, ледь не відкривши рахунок вже на 12-й хвилині внаслідок вривання Мбемо на правий край штрафного та удару в ближню дев'ятку. Від голу "канонірів" врятувала стійка. Підопічні Мікеля Артети нічим не відповідали.

Зрештою, покарання за пасивність наздогнало Арсенал на 22-й хвилині після невдалого виносу. Піннок прийняв відскок і скинув м'яч на лівий край штрафного, а Канос швидко й сильно пробив з-під Чемберса у ближній кут – 1:0!

На 31-й Брентфорд міг і подвоїти власну перевагу після пострілу Мбемо з правої половини карного майданчика, але той пролетів повз дальню стійку. Арсенал несподівано огризнувся фланговою передачею Тірні – Балогун був готовий розстрілювати ворота з 10-ти метрів, але в останню мить м'яч вибили з-під його ніг. На 34-й же хвилині Пепе дали пробити з лінії штрафного, але закрутити сферу в кут вінгер не зміг.

В цілому, завершення першого тайму пройшло у рівній боротьбі, однак моментів вже не виникало. На перерву команди відправились за мінімальної переваги Брентфорда.

По перерві Арсенал перехопив ініціативу. "Каноніри" досить швидко могли зрівняти рахунок зусиллями Сміта-Роу, якому на 51-й хвилині вдалося пройти двох захисників і завдати удару метрів з 20-ти, але голкіпер Рая парирував. Щоправда, цей момент був єдиним у перші 15 хвилин другого тайму, тож Мікель Артета на 60-й хвилині кинув у бій Сака. Той одразу ж провів слалом по флангу й вистрілив із середньої дистанції, однак Рая не спав. В цілому, тиск лондонців в цей період не виглядав аж надто серйозним – Брентфорду вдавалося тримати Арсенал на дистанції, а на 67-й хвилині господарі навіть огризнулися небезпечним ударом Мбемо з гострого кута. Лєно відбив його.

В середині другого тайму Мікель Артета випустив Нельсона, посилюючи атаку. Разом з ним заміну провів і наставник Брентфорда Томас Френк – замість Айєра на 71-й хвилині вийшов Бех Соренсен. Цей хід спрацював майже одразу: Бех Соренсен на 73-й так вкинув аут, що м'яч не змогли вибити ні захисники, ні Лєно – а Ньоргор на дальній стійці зміг! Його удар головою з близької відстані подвоїв перевагу Брентфорда. 2:0!

Арсенал відповів дальніми пострілами Тірні, Тавареша та Джаки, а також ударом Пепе зі штрафного. Усім сильно не вистачало точності. Найкращу ж нагоду відродити інтригу в зустрічі гості змарнували на 87-й хвилині, коли оборону Брентфорда класною передачею на хід розрізав Сака – все завершилось прострілом з лівого флангу та потужним ударом Пепе під ближню стійку. Рая врятував господарів. Брентфорд же міг і третій гол провести внаслідок подачі Каноса зі стандарту, яку ніхто не замкнув і не вибив – м'яч просто промайнув у метрі від правої стійки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Брентфорда.

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