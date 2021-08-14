В рамках 1-го туру іспанської Прімери Хетафе на виїзді поступився Валенсії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першому поєдинку Ла Ліги сезону 2021/22 Валенсія у рідних стінах приймала Хетафе. Вже на 5-й хвилині "кажани" залишились у меншості – пряму червону за грубий фол отримав Гільямон. Однак, на 10-й вони зуміли заробити одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Солер.

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Гості одразу кинулись в атаку й до кінця першого тайму відчайдушно штурмували ворота суперника, намагаючись використати чисельну перевагу, але забити до перерви їм так і не вдалось.

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась, хіба що гравці Хетафе остаточно перехопили контроль над м'ячем. Гості продовжували тиснути на суперника, однак на 76-й другу жовту отримав Кабако і сили зрівнялись. До кінця поєдинку "синім" вдалось створити ще кілька небезпечних моментів, але реалізувати їх вони так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії.

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