"Нерадзуррі" розпочали пошуки заміни Ромелу Лукаку. На радарах опинились одразу чотири гравці, а трансфер одного з них вже узгоджений.

Підписання Едіна Джеко вже завершене, але про це Інтер ще офіційно не оголосив. Тепер міланці націлились на нападника Аталанти Дувана Сапату, стверджує Sky Sport Italia.

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Щоправда, бергамаски не налаштовані продавати колумбійця, якщо не знайдуть йому заміну. На цей випадок Інтер має план "Б" – "нерадзуррі" спробують підписати Лоренцо Інсіньє з Наполі або ж Хоакіна Корреа з Лаціо. З останнім, до слова, нинішній настаник міланців Сімоне Індзагі вже працював.

Зауважимо, Дуван Сапата у минулому сезоні відзначився 19-ма голами та 14-ма асистами, Лоренцо Інсіньє записав до свого активу 19 м'ячів й 11 асистів, а Хоакін Корреа – 11 результативних ударів і 6 пасів.

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