Осічка в попередньому турі у грі з Олександрією не залишала вибору Шахтарю, який змушений був лише перемагати. Щоправда, це завдання довелося відкласти на другий тайм, адже до перерви підопічні Валерія Кривенцова втримали свої ворота.

Шахтар впевнено переміг Металіст 1925, зрівнявшись з Динамо в УПЛ

Але вже в дебюті другої половини гри Тарас Степаненко відкрив рахунок після стандарту. Цей гол значно ускладнив мрії гостей бодай про нічию, а на останніх хвилинах гри Шахтар забив вдруге. Після скидки Миколи Матвієнка Лассіна Траоре головою в падінні встановив остаточний підсумок гри. 2:0 – до матчу з Монако в ЛЧ Шахтар підходить у хорошому настрої.

Шахтар – Металіст 1925 – відео голів та огляд матчу 13 08 2021