Наставник Аль-Айна залишиться працювати на своїй посаді в клубі. Сергій Ребров не зміг узгодити розірвання контракту заради працевлаштування у збірній України.

Керівництво УАФ вже проінформоване, що Ребров залишиться працювати в ОАЕ. Питання зі збірною України закрите. Про це повідомив Telegram-канал Динамо Киев Inside, посилаючись на інформацію від оточення українського тренера.

Ребров публічно пояснив ситуацію зі збірною України

Нагадаємо, 47-річний Ребров очолив Аль-Айн 6 червня. Після відходу Андрія Шевченка зі збірної України саме екс-наставника Динамо і Ференцвароша називали фаворитом на посаду нового тренера "синьо-жовтих". Очікується, що нового наставника збірної оголосять 17 серпня.

Раніше Сергій Станіславович очолював київське Динамо, Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, а останні 3 сезони працював у Ференцвароші. Впродовж тренерської кар'єри Ребров двічі став чемпіоном України та здобув три комплекти золотих медалей угорської першості.

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