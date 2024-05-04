Карло Анчелотті на матч з "жовтою субмариною" провів грандіозну ротацію, змінивши майже весь стартовий склад "вершкових". Італійський наставник зробив 10 замін порівняно з минулим матчем. Андрій Лунін залишився на лаві запасних, а з перших хвилин з'явився Тібо Куртуа. Бельгійський воротар не грав за Реал з серпня, коли отримав розрив хрестоподібної зв'язки.

Лунін громить Куртуа у битві за Лігу чемпіонів – фанати Реала зробили однозначний вибір

"Вершкові" заволоділи ініціативою одразу після стартового свистка. Всі спроби мадридців створити щось небезпечне біля воріт Кадіса провалювалися. На 11 хвилині Едер Мілітао пробив з-за меж штрафного майданчика, але Ледесма впорався з м'ячем. Гості гарний момент створили на 32 хвилині і це перший раз, коли Тібо Куртуа довелося вступати в гру. Досить не погано діяв Арда Ґюлер, який постійно підключався, був перший на підборах і намагався створювати загрозу. Під кінець першого тайму Реал притиснув Кадіс до своїх воріт. Утім, досягти цілі не вдалося.

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На початку другого тайму у "вершкових" була чудова нагода відкрити рахунок. Зі штрафного пробивав Ґюлер. М'яч пройшов поряд зі стійкою. Через мить знову дальній удар у виконанні Реала, який вже парирував Ледесма. На 49 хвилині Кадіс провів чудову контратаку. Рамос отримавши м'яч, протягнув його до штрафного майданчика Реала, пробив, але Куртуа фантастично вийшов з воріт і врятував "вершкових" від пропущеного гола. Через кілька секунд Браїм Діас все ж відкрив рахунок у матчі шикарним дальнім ударом.

(фото: Marca)

Мадридці продовжували тиснути на Кадіс, очікуючи помилки в обороні суперника. На 66 хвилині на поле вийшов Беллінгем. Через мить англієць подвоїв перевагу своєї команди. Модріч обманув гравців "жовтої субмарини" і легенько покотив м'яч на Джуда, який увірвався у штрафний майданчик. Беллінгем забив свій 18 гол і наблизився до Артема Довбика, у якого 19 забитих. Вінісіус теж з'явився на полі. Спочатку бразилець вирізав круту передачу на Мілітао, але Едер не зумів переправити м'яч у ворота. А вже у компенсований час організував атаку, яку вдало замкнув Хоселу. 3:0 впевнена перемога "вершкових".

Реал після перемоги випереджає Барселона 14 очок. Як що "кулес" не зможуть перемогти Жирону, то мадридці офіційно здобудуть титул чемпіона Іспанії. Кадіс залишився у зоні вильоту з 26 балами.

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