"Після 16 років, які я провів у національній команді Боснії і Герцеговини, настав час сказати, що все завершено. Це, безумовно, одне з найскладніших рішень, які мені довелося ухвалити, але з величезною гордістю та щирим задоволенням я кажу: досить.

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Я провів 115 матчів, відчув стільки радості, потрапив на чемпіонат світу – все це було моєю мрією з дитинства, яка стала реальністю. Я завжди носив майку своєї країни з любов'ю та гордістю, грав за свій народ, за наших відданих вболівальників по всьому світу", – поділився П'яніч на власній сторінці в Instagram.

Додамо, що Міралем дебютував за збірну Боснії і Герцеговини ще у далекому 2008 році в грі проти Болгарії. Загалом П'яніч провів за національну команду 115 матчів, у яких відзначився 17 голами та 29 асистами. Останнім його матчем була зустріч з Україною у плей-офф відбору до Євро-2024, в якому він вийшов на 8 хвилин.

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