Як відомо, крісло головного тренера "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка досі залишається вакантним. Поки УАФ не призначила іншого фахівця, виконання його функцій перейшло до Комітету національних збірних.

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Напередодні Виконком УАФ призначив нових керівників Комітету. Ними стали Олег Блохін та Олексій Михайличенко. Саме вони вже почали готувати список легіонерів (футболістів, які грають у іноземних клубах), яких викличуть на матчі відбору до ЧС-2022, повідомляє телеграм-канал Бомбардир.

Цей список УАФ має подати раніше за основний перелік футболістів, які гратимуть у відборі. Остаточною заявкою, ймовірно, вже буде займатися новий головний тренера, офіційне призначення якого очікується на початку наступного тижня.

До слова, чергові матчі відбору збірна України проведе вже на початку вересня. 1-го числа "синьо-жовті" гостюватимуть у Казахстані, а 4-го – прийматимуть збірну Франції.

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