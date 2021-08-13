У рамках 2-го туру французької Ліги 1 Монако зазнав несподіваної виїзної поразки в Лор'яні. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Франція, Ліга 1, 2-й тур

Лор'ян – Монако – 1:0

Гол: Моффі, 31 (пенальті)

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На звітний матч монегаски вийшли в напіврезервному складі, але контролювали хід поєдинку в стартові півгодини. Та на 30-й один із небагатьох випадів господарів завершився призначенням пенальті – Якобс необдумано завалив Терема Моффі у власному штрафному майданчику. Сам постраждалий і впевнено виконав одинадцятиметровий.

У другому таймі монегаски додали. Кинув у бій лідерів команди і Роберт Ковач. Монако фактично втиснув "хеків" до карної зони, довів володіння м'ячем до космічних 73 %, завдав 7 ударів у бік воріт за тайм. Та всього цього виявилося замало для того, щоб бодай зрівняти рахунок. Лор'ян сенсаційно відсвяткував мінімальну перемогу.

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Натомість монегаски старт Ліги 1 провалили. За два тури княжий клуб набрав лише 1 очко в матчах із аутсайдерами. Перший поєдинок із Шахтарем відбудеться у вівторок, 17 серпня.

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