Украина

Четвертый тур УПЛ стартовал матчем Шахтера. "Горняки" уверенно победили Металлист 1925 и догнали Динамо. Наконец-то донецкая оборона сыграла на ноль. Это была репетиция перед выездом на матч Лиги чемпионов против Монако. Монегаски перед поединком с Шахтером опозорились в чемпионате Франции.

Появилась информация, что Олег Блохин и Алексей Михайличенко уже исполняют обязанности главного тренера национальной сборной. Динамовские легенды готовят заявку на вызов легионеров. Сергей Ребров закрыл вопрос со сборной Украины.

Металлист официально представил лучшего бомбардира чемпионата Бразилии, который перебрался в Харьков. Шахтер не отпустил Додо в АПЛ за 20 миллионов евро. Удинезе готов подписать Супрягу, но на своих условиях.

Старт топ-чемпионатов

Бавария открыла сезон Бундеслиги тяжелой ничьей с Боруссией М – катастрофическая оборона, арбитр спасает Нагельсманна, монстры на воротах. Брентфорд одержал сенсационную победу над Арсеналом в дебютном матче в АПЛ. Валенсия в сумасшедшем матче с двумя удалениями и пенальти удержала минимальную победу над Хетафе.

Серия А еще не стартовала, но местные команды уже почувствовали вкус официальных матчей в Кубке Италии. Виктор Коваленко дебютировал за Специю победой – много стараний в сыром футболе Мотты, ошибки и низкая оценка.

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