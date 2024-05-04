Нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом у матчі з Барселоною в рамках 34-го туру Ла Ліги.

Українець вийшов у стартовому складі в матчі проти "кулес". Вже на четвертій хвилині Артем Довбик забив у ворота Барселони.

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Жирона атакувала лівим флангом. Іван Мартін зробив передачу у штрафний майданчик "блаугранас", а Артем Довбик головою переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши шансів тер Штегену врятувати свою команду.

Український форвард має у своєму активі вже 20 голів за Жирону у чемпіонаті Іспанії. Довбик лідирує в боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги.