Після поразки від Олександрії в попередньому турі Шахтар відпустив Динамо у відрив, тож у зустрічі з Металістом 1925 "гірники" не мали права допускати ще одну осічку. Донеччан влаштовувала тільки перемога, однак разом з тим необхідно було розподілити сили – посеред тижня команда грала проти Генка, а вже у вівторок доведеться зустрітись з Монако на виїзді. З огляду на цей факт, Роберто Де Дзербі вдався до ротації, випустивши Судакова на позицію під нападником і відправивши у центр оборони Кривцова. Лівий фланг закрили Ісмаїлі та Соломон, які тільки нещодавно відновились від травм.

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Від поєдинку проти дебютанта УПЛ вболівальники очікували якщо не розгрому, то бодай впевненої перемоги "гірників". Перший тайм, однак, розчарував їхніх прихильників – "помаранчево-чорні" тримали м'яч 65% ігрового часу, розкатували комбінації, кружляли навколо штрафного, але завдали всього один удар за 45 хвилин. Один, Карл! Щоправда, він міг завершитись взяттям воріт Сидоренка: Тете на 41-й хвилині отримав передачу на правий кут штрафного, змістився у центр і закрутив м'яч під дальню стійку – до голу не вистачило лічених сантиметрів!

Металіст 1925 для такої хорошої оборони навіть базову схему не змінював. Розплатою за "сухість" у своїх тилах стала відсутність моментів, хоча харків'яни доволі сміливо лізли уперед. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Над НСК Олімпійський пролетів "привид" Олександрії. Стривожений Роберто Де Дзербі у роздягальні провів подвійну заміну, кинувши у бій Матвієнка та Алана Патріка замість Судакова та Ісмаїлі. Здавалося, що на Шахтар очікує дуже складний другий тайм, однак вже через три хвилини після відновлення гри донеччани відкрили рахунок: господарі заробили кутовий, Кривцов підрізав подачу в напрямі дальньої стійки, а Степаненко, відклеївшись від Шершня, пробив у ближній кут – 1:0!

Роберто Де Дзербі одразу ж освіжив середню лінію, випустивши Майкла Антоніо, а Шахтар, розкривши крила, ледь не подвоїв перевагу. На 54-й хвилині відзначитись міг Соломон, який щільно вистрілив з дистанції (трохи вище воріт), а на 59-й Траоре поставив корпус захиснику, отримав передачу на правий край штрафного й потужно пробив низом – Сидоренко врятував Металіст 1925! Здавалося, що ось-ось "гірники" дотиснуть суперника.

Втім, в середині другого тайму гра вирівнялась. Металіст 1925 навіть вилітав у контратаки, хоча якісного завершення їм не вистачало. "Помаранчево-чорні" виглядали активніше, але за 15 хвилин після удару Траоре вони створили всього один небезпечний епізод – це Соломон на 77-й змістився до карного майданчика й закрутив м'яч у дальній кут. Сидоренко врятував харків'ян, однак всього через три хвилини клас Шахтаря дався взнаки. Свіжий Марлос запустив класну діагональ на лівий край штрафного, Матвієнко скинув її на лінію воротарського, а Траоре завершив ударом у дотик – 2:0!

Сергій Кривенцов намагався врятувати матч, випустивши аж 5 свіжих футболістів. Помилка Трубіна в ендшпілі зустрічі при грі на виході могла відновити інтригу, але забити у порожні ворота Ткачук не зміг. Постріл же Дмитренка з близької дистанції через хвилину пройшов повз ближню стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря.

Шахтар – Генк: Де Дзербі не чарівник, але "гірники" зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою