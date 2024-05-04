У рамках суботньої програми 34-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 34-й тур

Реал Сосьєдад – Лас-Пальмас – 2:0

Голи: Суарес, 33 (автогол), Бекер, 45+1

Мальорка – Атлетіко – 0:1

Голи: Рікельме, 5

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Реал Сосьєдад у рідних стінах переміг Лас-Пальмас, оформивши результат ще в першому таймі – 2:0. Таким чином, канарці довели свою безвиграшну серію до дев'яти турів, причому сім останніх завершились поразками. Баски ж скоротили відставання від топ-4 до 10 очок, що теоретично залишало шанси на ЛЧ.

Реальних шансів, звісно ж, не було. Де-юре закрити питання мав Атлетіко, який гостював на Майорці. Мадридці не боялись тиску сан-себастьянських басків, однак переживали через басків із Більбао – Атлетік тримався на відстані трьох залікових балів від четвертої позиції, яку обіймали мадридці.

"Матрацники" забили у ворота Мальорки вже на 5-й хвилині внаслідок шикарного пострілу Рікельме з-за меж штрафного.

На 30-й хвилині Ермосо міг подвоїти перевагу, однак його постріл з лівого кута воротарського поцілив у хрестовину. На 54-й же Льоренте запоров вихід 2-в-1, отримавши передачу й пробивши метрів з восьми у небо. Мальорка відповіла класним лонгшотом Дардера у лівий нижній та ударом Ларіна з гострого кута – в обох випадках виручив Облак.

Атлетіко так і не забив другий, а Мальорка так і не відігралась. Фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців з рахунком 1:0. Таким чином, підопічні Дієго Сімеоне відірвались від п'ятої позиції на шість очок, а від Реал Сосьєдада – на 13 за чотири тури до кінця. "Чуррі-урдін" офіційно вибули з боротьби за ЛЧ. Атлетік і Атлетіко залишаються у перегонах.

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