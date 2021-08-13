Бразильський оборонець "гірників" потрапив до сфери зацікавлень лондонського Тоттенхема, повідомляє Globo Esporte.

Шахтар повідомив термін реабілітації Педрінью, який травмувався у матчі з Генком

За інформацією видання, англійський клуб запропонував за гравця 20 млн євро, однак отримав відмову. Переговори між клубами тривають. Шахтар готовий відпустити футболіста, але розраховує отримати значно більшу суму.

До слова, у цьому сезоні 22-річний Додо зіграв в п'яти матчах у всіх турнірах і зробив одну гольову передачу. Бразилець, який перейшов у Шахтар в 2018 році, має контракт з донеччанами до літа 2025-го.

Шахтар – Генк: Де Дзербі не чарівник, але "гірники" зобов'язані проходити Монако – провал у плей-офф ЛЧ буде катастрофою